НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Вдарила ножем у груди через ревнощі: у Сумах поліція затримала жінку
ПОЛІЦІЯКРИМІНАЛРегіони

Вдарила ножем у груди через ревнощі: у Сумах поліція затримала жінку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суми, жінка вдарила співмешканця ножем у груди
Ніж, Суми, грудень 2023 р. Фото: ГУНП в Сумській області

У Сумах поліціянти затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні ножового поранення своєму співмешканцю. За даними правоохоронців, це сталося через ревнощі.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області 5 грудня.

За інформацією поліції, у квартирі багатоповерхівки 39-річний чоловік разом зі своєю 34-річною співмешканкою, вживали алкогольні напої. Коли спиртне закінчилося, чоловік пішов до магазину, аби купити ще. Через те, що він довго не повертався, жінка почала ревнувати.

Коли співмешканець повернувся додому з пляшкою алкоголю, жінка влаштувала сварку, під час якої вдарила його ножем у груди. Після вона викликала "швидку", а до приїзду лікарів самостійно намагалася зупинити кров, додали у поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Полтавська політехніка: массове отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На початок