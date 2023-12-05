Вдарила ножем у груди через ревнощі: у Сумах поліція затримала жінку

У Сумах поліціянти затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні ножового поранення своєму співмешканцю. За даними правоохоронців, це сталося через ревнощі.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області 5 грудня.

За інформацією поліції, у квартирі багатоповерхівки 39-річний чоловік разом зі своєю 34-річною співмешканкою, вживали алкогольні напої. Коли спиртне закінчилося, чоловік пішов до магазину, аби купити ще. Через те, що він довго не повертався, жінка почала ревнувати.

Коли співмешканець повернувся додому з пляшкою алкоголю, жінка влаштувала сварку, під час якої вдарила його ножем у груди. Після вона викликала "швидку", а до приїзду лікарів самостійно намагалася зупинити кров, додали у поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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