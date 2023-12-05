У Дніпрі стартував продаж ялинок: які ціни та де можна придбати

У Дніпрі стартував продаж ялинок до Різдва. Один з ялинкових базарів розмістився біля торговельного центру на проспекті Гагаріна, передає кореспондентка Суспільного.
За словами продавця, на продаж привезли так звані "наборні" ялинки, плетені з гілочок, і сосни. Вартість одного деревця — від 200 гривень. Більша частина дерев — сосна, найдорожча з яких, висотою три метри, коштує близько 5 тисяч гривень.
Вартість деревця стартує від 200 гривень. Фото: Суспільне Дніпро
Дерева чіповані. Продавець каже, привезли з-за кордону.
Нагадаємо, у місті визначено 117 офіційних точок продажу ялинок.
Адреси ялинкових базарів у Дніпрі
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
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