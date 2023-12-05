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На ТОТ Запорізької області окупанти через соцмережі шукають проукраїнські налаштованих жительок регіону — Федоров
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На ТОТ Запорізької області окупанти через соцмережі шукають проукраїнські налаштованих жительок регіону — Федоров

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На Запоріжжі окупанти перевіряють соціальні мережі місцевих жителей
Окупаційні віська РФ. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові через соціальні мережі шукають проукраїнські налаштованих жительок регіону.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією посадовця, вже відбулося кілька випадків затримання місцевих жительок.

"Забрали з власного будинку після обшуку жінку з Мелітополя – нібито за правдиві коментарі в месенджері", — йдеться в повідомленні Івана Федорова.

Також міський голова Мелітополя розповів, що також повідомлення про зникнення жінок надходять з тимчасово окупованого Бердянська та Пологівського району. За його словами нещодавно росіяни забрали на допит жительку Токмака, її місцезнаходження наразі – невідомо.

Вчора, 4 грудня, про те, що окупанти моніторять українські сторінки у соцмережах з метою пошуку проукраїнські налаштованих жителів регіону, повідомляли й в Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Наразі зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах й намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців ТОТ", — зазначили у ЦНС.

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