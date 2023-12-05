У справі розкрадання нафти шляхом незаконної врізки в магістральний нафтопровід на території Звягельського району з'явилися нові подробиці — поліція розкрила нові епізоди і знайшла ще одного підозрюваного.
Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська.
"Йдеться про кримінальне провадження, відкрите у жовтні цього року за фактом розкрадання нафти через врізку у магістральний нафтопровід "Мозир — Броди". В рамках того провадження правоохоронці встановили ще кілька епізодів скоєння групою осіб злочинів і з'ясували, що у справі є ще один підозрюваний, який діяв у складі цієї організованої групи. На підставі нововиявлених фактів кваліфікацію статтей розширили і усім сімом учасникам угруповання повідомили підозри. Зокрема, зараз їхні дії кваліфікують за частиною 2 статті 292, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 292 — цими статтями Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Також йдеться ще про ряд кримінальних статтей, які передбачають відповідальність за крадіжку", — поінформувала Наталія Калиновська.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі обласної поліції з'ясували, що учасники злочинної групи зробили врізку в нафтопровід і зливали сиру нафту у спеціально обладнаний автомобіль. Далі нафту продавали підпільним виробникам палива та легальним підприємцям на території Житомирщини та за її межами.
Маючи зв’язки в охороні держпідприємства, угруповання отримувало розклад і маршрути нарядів. Крім того, йдучи на справу, учасники злочинної групи залишали телефони вдома, а в роботі користувалися пристроями нічного бачення та приглушенням радіосигналу, що дозволяло їм бути менш помітними.
30 листопада правоохоронці провели 17 обшуків у Житомирській, Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Вилучили 70 000 гривень, майже 10 000 доларів, автомобілі, чорнові записи.
Документування та викриття злочинної групи проводили за сприяння співробітників служби безпеки АТ "Укртранснафта" та ДП "Нафтогазбезпека". Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
У жовтні 2023 року Суспільне повідомляло, що в ніч проти 16 жовтня правоохоронці затримали шістьох чоловіків, які через врізку в магістральний нафтопровід незаконно викачували нафту. Один із фігурантів намагався втекти, щоби позбутися доказів. Згодом слідство встановило, що схему врізання та викрадання нафтопродуктів організував раніше судимий 55-річний житель Звягельського району.
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