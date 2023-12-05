У справі розкрадання нафти шляхом незаконної врізки в магістральний нафтопровід на території Звягельського району з'явилися нові подробиці — поліція розкрила нові епізоди і знайшла ще одного підозрюваного.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська.

"Йдеться про кримінальне провадження, відкрите у жовтні цього року за фактом розкрадання нафти через врізку у магістральний нафтопровід "Мозир — Броди". В рамках того провадження правоохоронці встановили ще кілька епізодів скоєння групою осіб злочинів і з'ясували, що у справі є ще один підозрюваний, який діяв у складі цієї організованої групи. На підставі нововиявлених фактів кваліфікацію статтей розширили і усім сімом учасникам угруповання повідомили підозри. Зокрема, зараз їхні дії кваліфікують за частиною 2 статті 292, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 292 — цими статтями Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Також йдеться ще про ряд кримінальних статтей, які передбачають відповідальність за крадіжку", — поінформувала Наталія Калиновська.

Наталія Калиновська. Фото: Facebook Irina Tkach

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі обласної поліції з'ясували, що учасники злочинної групи зробили врізку в нафтопровід і зливали сиру нафту у спеціально обладнаний автомобіль. Далі нафту продавали підпільним виробникам палива та легальним підприємцям на території Житомирщини та за її межами.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Маючи зв’язки в охороні держпідприємства, угруповання отримувало розклад і маршрути нарядів. Крім того, йдучи на справу, учасники злочинної групи залишали телефони вдома, а в роботі користувалися пристроями нічного бачення та приглушенням радіосигналу, що дозволяло їм бути менш помітними.

30 листопада правоохоронці провели 17 обшуків у Житомирській, Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Вилучили 70 000 гривень, майже 10 000 доларів, автомобілі, чорнові записи.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Документування та викриття злочинної групи проводили за сприяння співробітників служби безпеки АТ "Укртранснафта" та ДП "Нафтогазбезпека". Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

У жовтні 2023 року Суспільне повідомляло, що в ніч проти 16 жовтня правоохоронці затримали шістьох чоловіків, які через врізку в магістральний нафтопровід незаконно викачували нафту. Один із фігурантів намагався втекти, щоби позбутися доказів. Згодом слідство встановило, що схему врізання та викрадання нафтопродуктів організував раніше судимий 55-річний житель Звягельського району.

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