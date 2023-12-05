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На Полтавщині взяли під варту чоловіка, який, ймовірно, зарізав колишню дружину
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На Полтавщині взяли під варту чоловіка, який, ймовірно, зарізав колишню дружину

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У Опішні чоловіка взяли під варту за вбивство колишньої дружини
фото Полтавська обласна прокуратура

32-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Про це Суспільному повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві своєї колишньої жінки. Це сталося 3 грудня у селищі Опішня. Як вдалося з'ясувати слідчим, чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов із сусіднього села в Опішню до своєї 33-річної колишньої дружини. Під час з'ясування стосунків у них виникла сварка, внаслідок чого підозрюваний понад 10 разів вдарив жінку кухонним ножем. Удари прийшлися у різні частини тіла, від їх сили ніж зламався.

Унаслідок цих колото-різаних травм жінка померла на місті події. Тіло поліцейські знайшли у будинку, де вона проживала.Усі речові докази правоохоронці вилучили 4 грудня. Нині їх надіслали на експертне дослідження та призначили судово-медичну експертизу.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Затриманого підозрюють за статтею 115 – "Умисне вбивство". Санкція - позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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