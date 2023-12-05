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Дві дороги у Криму передадуть у "федеральну власність" до кінця року
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Дві дороги у Криму передадуть у "федеральну власність" до кінця року

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Дорога, траса
Дорога. Ілюстративне фото: freepik

Дороги Сімферополь—Джанкой і Сімферополь—Армянськ окупаційна влада Криму передасть до кінця 2023 року у "федеральну власність" для реалізації проєкту траси через тимчасово окуповані території України до Ростова-на-Дону Росії.

Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов на своєму каналі у Telegram.

"Росавтодор готує техніко-економічне обґрунтування. Передбачається, що на дорогах буде досить великий транспортний потік, тому вивчається варіант створення чотирисмугової траси. Водночас джерело фінансування поки що не визначено", — зазначив він.

Що відомо про дорогу Джанкой—Ростов-на-Дону

У січні 2023 року гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що будівництво автомагістралі Джанкой—Ростов-на-Дону через тимчасово захоплені українські території, розпочнеться цього року. Попередньо, проєкт оцінили у суму до 400 млрд рублів (близько 120 млрд гривень).

У червні 2023 року "заступник" голови окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Запорізької області Андрій Козенко заявив про намір збудувати залізницю, яка з’єднає з Ростовською областю РФ окуповані українські території: Донецьку область, Крим, окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

У листопаді окупанти почали будувати залізницю, яка має зв'язати Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. За планом росіян, це має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

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