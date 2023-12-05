У Кіровоградській області розпочався продаж ялинок та сосен до новорічних свят. В регіоні запрацювали 16 ярмарків.

Це інформація від фахівчині зі зв’язків із громадськістю та пресою Центрального лісового офісу Тетяни Будько. З її слів, працівники філій Голованівського, Долинського, Оникіївського та Чорноліського лісового господарства підготували на продаж майже 19 тисяч дерев.

Це сосни звичайна та кримська, ялини звичайна та канадська заввишки від одного до трьох метрів. Вартість дерева залежить від його висоти, породи та якості.

Ціни на сосни:

До 1 метpа – 144 гpн;

Від 1 м до 1,5 м – 168 гpн;

Від 1,6 м до 2 м – 213 гpн;

Від 2,6 до 3 м – 398 гpн.

Ціни на ялинки:

До 1 метpа – 163 гpн;

Від 1 м до 1,5 м – 187 гpн;

Від 1,6 до 2 м – 232 гpн;

Від 2,6 до 3 м – 381 гpн.

Адреси ялинкових ярмарків:

Адреси ялинкових ярмарків на Кіровоградщині. Колаж: Суспільне Кропивницький

Торік Лісівники Кіровоградської області виростили для продажу 27 500 сосен і півтори тисячі ялин. Ціна на сосну кримську складала від 150 до 800 гривень, в залежності від її висоти. Ялина звичайна коштувала від 145 до 650 гривень.