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Приміщення двічі продавали: чи повернули тернополянам кінопалац
СудПРОКУРАТУРАРегіони

Приміщення двічі продавали: чи повернули тернополянам кінопалац

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"Палац кіно" на вулиці Франка в Тернополі. Грудень, 2023
"Палац кіно" в Тернополі. Фото: Прокуратура області

Верховний Суд повернув у власність громади Тернополя частину нежитлового приміщення "Палацу Кіно" по вулиці Івана Франка, 8 загальною площею 192 квадратних метри.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської обласної прокуратури в соцмережі.

Приміщення "Палацу Кіно" має історичну цінність для громади, оскільки будинок у центрі Тернополя звели ще в 1891 році для просвітницьких та культурних заходів.

У 2013 році Тернопільська міська рада уклала з фізичною особою-підприємцем договір купівлі-продажу частини приміщення, вартістю майже 2 мільйони гривень, порушивши встановлений законодавством порядок приватизації.

Прокуратура оскаржила цей договір у суді та виграла позов. Під час судового розгляду нежитлове приміщення двічі продавали іншим фізичним особам, хоч на момент укладення договору купівлі-продажу діяли судові рішення, які це забороняли.

Суди першої та апеляційної інстанції визнали обґрунтованими доводи прокуратури. Велика Палата Верховного Суду теж стала на захист громади. Відтак, уся будівля "Палацу Кіно" належить тернополянам.

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