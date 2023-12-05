Головні новини Рівного та області за 5 грудня

Новини та події Рівного та Рівненської області 5 грудня 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На війні з РФ загинули військові з Рівненщини Олександр Мікуліч, Олександр Чиж та Олександр Васерук
На війні з РФ загинули військові з Рівненщини Олександр Мікуліч, Олександр Чиж з Сарненської громади та Олександр Васерук — із Зарічненської.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Олександр Мікуліч
Олександр Мікуліч — житель села Костянтинівка, 1995 року народження. Солдат десантно-штурмової бригади був мобілізований до лав ЗСУ у вересні 2023 року.
За інформацією Сарненської міської ради, чоловік загинув 28 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Прощання та поховання відбудуться 6 грудня. Кортеж прямуватиме у Сарнах вулицями Костопільська — Варшавська у село Костянтинівка:
- 10:30 – в’їзд в місто Сарни з сторони міста Рівне;
- 11:00 – прощання вдома, село Костянтинівка;
- 12:00 – чин похорону в церкві;
- 13:00 – поховання на кладовищі в селі Костянтинівка.
Олександр Чиж
Олександр Чиж, 1976 року народження, проживав у селі Одринки. Солдат гірсько-штурмової бригади мобілізувався до лав ЗСУ у вересні 2023 року.
Як повідомили у Сарненській міській раді, чоловік загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Прощання та поховання відбудуться 6 грудня. Кортеж прямуватиме за маршрутом:
- 10:30 – в’їзд в місто Сарни з сторони міста Рівне;
- 11:40 – прощання вдома у селі Одринки;
- 13:00 – чин похорону в церкві;
- 14:00 – поховання на кладовищі в селі Одринки.
Олександр Васерук
39-річний Олександр Васерук — уродженець селища Зарічне. Мінометник помер 27 листопада 2023 року на Запоріжжі, повідомила Зарічненська громада.
На 6 грудня анонсували повернення тіла кортежем місії "На щиті". Орієнтовний час прибуття в громаду — 12:00. Чим похорону розпочнеться 7 грудня об 11:00 від будинку, де проживав чоловік. Про можливі зміни в часі повідомлять додатково.
П'ять садочків і два ліцеї: на Рівненщині заклади освіти закрили через ріст захворюваності на ГРВІ серед діте
На Рівненщині через зростання кількості хворих на ГРВІ серед дітей закрили п'ять дитсадків та два ліцеї. Йдеться про заклади у Вараському, Сарненському і Рівненському районах. Стан захворюваності серед дітей у навчальних закладах моніторять щодня. У Рівному зростання наразі не фіксують.
Про це Суспільному 5 грудня розповіла заввідділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.
"Спільно з департаментом освіти запровадили щоденний облік захворюваності в навчальних закладах. По Рівному перевищення захворюваності в школах поки що не зареєстровано, але за минулий тиждень у нас закрилися сім закладів області", — розповіла фахівчиня.
Вона зазначила, що призупинили навчальний процес у двох дитсадках Зарічненської громади і трьох закладах дошкільної освіти Локницької ТГ. Також на дистанційну форму навчання з 28 листопада перейшов Вельбівненський ліцей Острозької громади, у Сваринівському ліцеї Сарненської громади з 25 листопада оголосили канікули.
"Я хочу, щоб всі мої котики повернулись": історія волонтерки з Рівненщини, яка допомагає людям упродовж 20 років
Упродовж 20 років жителька Дубна на Рівненщині Ольга Кузнєцова займається волонтерською діяльністю. Нині вона очолює благодійний фонд “Волонтери 4.5.0.”, який відправив понад сотню автомобілів військовим на передову.
У Міжнародний день волонтера, який припадає на 5 грудня, волонтерка розповіла про роботу фонду й автоволонтерство.
Оформлювали соціальну допомогу: двоє жителів Рівненщини стали жертвами шахраїв
Двоє жителів Рівненщини намагалися отримати соціальні виплати від Польщі та України й втратили 90 тисяч гривень.
Про це 5 грудня повідомили у пресслужбі поліції в Рівненській області.
Зі слів пресофіцерки поліції Катерини Загурської, жертвою шахраїв стала жителька Острозької громади, яка хотіла отримати соцдопомогу з Польщі:
"Вона побачила повідомлення про можливість отримати соціальну допомогу в одній із груп у Viber. Перейшла за посиланням на сайт, на якому ввела номер платіжної картки, після чого їй одразу ж зателефонували нібито з банку і сказали повідомили чотири цифри, які необхідно ввести для підтвердження".
Жінка втратила 63 895 гривень, додала пресофіцерка.
28 тисяч гривень втратив і костопільчанин, який розраховував на державну допомогу:
"На його мобільний телефон у Viber надійшло повідомлення із посиланням. Перейшовши за лінком, увів номер банківської картки, після чого йому зателефонував незнайомець, якому житель Костополя продиктував чотиризначний пароль", — зазначила Катерина Загурська.
Також вона наголосила, що працівники банку ніколи не запитують у громадян номер карти, термін її дії чи чотиризначний код підтвердження. Це — конфіденційні дані.
Щодня, крім вихідних: у центрі Рівного безкоштовно годуватимуть тих, хто у скруті
У центрі Рівного з 6 грудня відновлюють безкоштовні гарячі обіди для нужденних. Щодня в обідню пору поблизу кінопалацу Україна годуватимуть людей гарячими стравами та чаєм. На один раз готують понад пів сотні порцій.
Про це Суспільному розповіла заввідділення обліку бездомних осіб та підтриманого проживання обласного центру з надання соціальних послуг Алла Дорошева.
Безкоштовне гаряче харчування для нужденних у центрі Рівного організовують дев'ятий рік поспіль. Традиційно його розпочинають у День Святого Миколая, який після переходу на новоюліанський календар у 2023 році припадає 6 грудня. Завершують разом з опалювальним сезоном, зазвичай у середині квітня.
"Якщо у 2016 році за цією послугою виїзного гарячого харчування до нас звернулося за ввесь період приблизно 500 людей, то в 2022 році — 14 600. Виїзне харчування організовуємо за гроші з обласного і міського бюджетів, також долучаються волонтери і допомагають продуктами", — зазначила Алла Дорошева.
З її слів, гарячі обіди біля кінопалацу Україна роздаватимуть щодня з 13:00, крім суботи і неділі:
"На день готуємо більше 50 порцій. До речі, люди також можуть звертатися у сам заклад на вулиці Жоліо Кюрі, 21 і щоранку отримати щось тепле поїсти, після цього ми готуємо обід на виїзне харчування. Можуть звертатися всі, хто цього потребує — малозахищені, пенсіонери, не відмовляємо нікому".
Незаконна вирубка лісу на Рівненщині: скільки фактів зареєстрували за 2023 рік
На Рівненщині за 2023 рік зареєстрували понад 270 проваджень за фактами незаконної вирубки лісу та скерували до суду 45 таких справ.
Такі дані оприлюднила пресслужба Рівненської обласної прокуратури 5 грудня.
За минулий тиждень за фактами незаконних порубок лісу або перевезення незаконного зрубаних дерев відкрили 26 кримінальних проваджень.
"Протиправну діяльність правоохоронці виявляли та припиняли у всіх районах області, але найбільше порушень зареєстровано на Сарненщині. В межах досудового розслідування цих кримінальних проваджень виявили, вилучили та наклали арешт на 93 метри кубічних та більше 20 колод деревини різних порід, а також на два транспортні засоби, гужову підводу та інше знаряддя вчинення злочинів, якими користувалися "чорні лісоруби", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.
Також вона повідомила, що з початку 2023 року зареєстрували 276 кримінальних проваджень за фактами незаконної вирубки лісу та скерували до суду 45 таких справ. Конфіскували та передали в дохід держави понад 80 метрів кубічних та 130 колод деревини різних порід.
Прогноз погоди на 6 грудня на Рівненщині
6 грудня на Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. На дорогах — ожеледиця. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по Рівненській області: вночі — 2-7º морозу, вдень — 0-5º мороз; по м. Рівне вночі — 5-7º морозу, вдень — 0-2º морозу.
ДТП з травмованим: на Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка
На Рівненщині зранку 5 грудня зіткнулися легковик та маршрутка. В ДТП травмувався водій автівки. Його госпіталізували.
Про це повідомила пресофіцерка поліції області Юлія Дуднік.
ДТП сталося поблизу села Ясининичі Рівненського району. Повідомлення у поліції отримали приблизно о 07:30.
На місці події встановили, що 43-річний водій автомобіля Skoda Octavia, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршруткою сполученням Рівне — Заріцьк під керуванням 53-річного жителя села Шпаків.
"Внаслідок автопригоди постраждав водій легковика, його із травмами різного ступеня госпіталізували. В маршрутці знаходився один пасажир: ні він, ні водій не постраждали. Обидва керманичі за результатами огляду на стан сп’яніння були тверезі", — зазначила Юлія Дуднік.
У поліції розслідують порушення ПДР.
Як запобігти переохолодженню та що вдягати взимку — поради рівненського медика
На Рівненщині найближчими днями прогнозують посилені морози вночі та ожеледицю. Це пов'язано з антициклоном Dunja. У холодну пору року підвищується ризик переохолодження та обмороження.
Заступник директора рівненської екстренки Олег Ушкевич в етері "Суспільне. Спротив" дав поради, як правильно вдягатися у морози та як діяти при переохолодженні.
Що вдягати взимку
"Потрібно закривати ділянки тіла, які схильні до відмороження — це пальці рук, ніг, ніс, вуха. Носити вільний одяг, щоби сприяти нормальній циркуляції крові. Одягатися так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, яке утримує тепло. Бажано, щоб верхній одяг був водонепроникним. У вітряну погоду не виходьте на вулицю без рукавичок та шарфу. Відкриті ділянки тіла змащуйте термозахисним кремом.
Щодо взуття. Воно не має бути тісним. Відсутність стельки чи брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороженню. Замість бавовняних шкарпеток ліпше одягати вовняні. Вони поглинають вологу і залишають нижні кінцівки сухими".
Що можна та не можна робити на холоді
"Потрібно рухатися. Рухи на холоді посилюють кровообіг та сприяють зігріванню. Це найкраща профілактика гіпертермії. Перед виходом на вулицю бажано добре поїсти, бо нам потрібна додаткова енергія, щоб виробляти тепло. Пам'ятайте, якщо ви цілий день гуляєте на вулиці чи виконуєте якусь роботу, то кожні пів години потрібно заходити в тепле приміщення, щоб зігрітися.
Не торкатися оголеною шкірою металевих предметів в мороз, це може викликати швидке обмороження. Обов'язково пийте теплу рідину, це сприяє кращій терморегуляції. Існує думка, що перед виходом на вулицю потрібно випити алкоголь. Це хибне твердження. Алкоголь розширює периферичні судини, сприяє більшій втраті тепла, посилює тепловіддачу і сприяє переохолодженню".
Як діяти при переохолодженні
"Потерпілого слід перенести в тепле приміщення. Оцінити рівень свідомості за шкалою AVPU. Зняти холодний та вологий одяг і взуття. Якщо пацієнт у свідомості, може самостійно ковтати, зігрійте його гарячими напоями — кава, чай або молоко.
На уражені ділянки тіла, якщо є ознаки обмороження, потрібно накласти чисті та сухі марлеві пов'язки, але забинтовувати щільно не можна, бо це порушує кровообіг. Накрити термопокривалом, або ковдрою. Уточнити, скільки людина перебувала на холоді й обов'язково викликати бригаду екстреної медичної допомоги".
2,5 тисячі професійних комплексних оглядів дітей упродовж 2023 року провели медики "Охматдиту", результати показали, що війна сильно вплинула на їхнє здоров'я. Збільшилася кількість ендокринних захворювань, порушень кишково-шлункового тракту, проблеми з кістково-м'язовою системою, а також одне з перших місць посіли алергологічні проблеми, оскільки багато дітей знаходились довгий час в підвалах та бомбосховищах.
Про це в етері "Суспільне. Спротив" розповіла завідувачка педіатричного відділення "Охматдиту" Ольга Медведєва.
На фронті загинули Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини
На війні проти РФ загинули Іван Ковтун з Вирівської громади та Владислав Василенко з Сарн, що на Рівненщині.
Про це повідомили на сайті та у Facebook громад.
Іван Ковтун
38-річний Іван Ковтун проживав у селі Ясногірка Вирівської громади.
Загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
Прощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.
Владислав Василенко
28-річний Владислав Василенко проживав у Сарнах. Мобілізувався до війська у 24 серпня 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ долучився до волонтерської допомоги війську, спілкувався з іноземцями.
Солдат служив у складі 71 єгерської бригади. Загинув 21 листопада на Запорізькому напрямку, рятуючи пораненого побратима.
Попрощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.
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