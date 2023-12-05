Головні новини Рівного та області за 5 грудня

П'ять садочків і два ліцеї: на Рівненщині заклади освіти закрили через ріст захворюваності на ГРВІ серед діте

На Рівненщині через зростання кількості хворих на ГРВІ серед дітей закрили п'ять дитсадків та два ліцеї. Йдеться про заклади у Вараському, Сарненському і Рівненському районах. Стан захворюваності серед дітей у навчальних закладах моніторять щодня. У Рівному зростання наразі не фіксують.

Про це Суспільному 5 грудня розповіла заввідділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

"Спільно з департаментом освіти запровадили щоденний облік захворюваності в навчальних закладах. По Рівному перевищення захворюваності в школах поки що не зареєстровано, але за минулий тиждень у нас закрилися сім закладів області", — розповіла фахівчиня.

Вона зазначила, що призупинили навчальний процес у двох дитсадках Зарічненської громади і трьох закладах дошкільної освіти Локницької ТГ. Також на дистанційну форму навчання з 28 листопада перейшов Вельбівненський ліцей Острозької громади, у Сваринівському ліцеї Сарненської громади з 25 листопада оголосили канікули.