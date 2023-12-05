5 та 6 грудня на Дніпропетровщині опадів не прогнозують. Вдень очікується до 2 градусів тепла, вночі до 7 градусів морозу.
Голова обласного метеоцентру Василь Гринчак розповів Суспільному, що Дніпропетровщина опиниться в зоні дії антициклону.
"На 7 та 8 грудня пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця, підвищення температури від -2 до +3 градусів", – розповів він.
За прогнозами Укргідрометцентру середньомісячна температура грудня буде вище норми. Зима очікується м'яка, повідомив Гринчак.
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