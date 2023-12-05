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"Мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледь". Яка погода буде на Дніпропетровщині найближчими днями
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"Мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледь". Яка погода буде на Дніпропетровщині найближчими днями

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&quot;Мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледь&quot;. Яка погода буде на Дніпропетровщині найближчими днями
Фото: Суспільне Дніпро

5 та 6 грудня на Дніпропетровщині опадів не прогнозують. Вдень очікується до 2 градусів тепла, вночі до 7 градусів морозу.

Голова обласного метеоцентру Василь Гринчак розповів Суспільному, що Дніпропетровщина опиниться в зоні дії антициклону.

"На 7 та 8 грудня пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця, підвищення температури від -2 до +3 градусів", – розповів він.

За прогнозами Укргідрометцентру середньомісячна температура грудня буде вище норми. Зима очікується м'яка, повідомив Гринчак.

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