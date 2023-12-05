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Зсув ґрунту на вулиці Шевченка у Харкові: в Міненерго назвали імена загиблих газовиків
ДСНСРегіони

Зсув ґрунту на вулиці Шевченка у Харкові: в Міненерго назвали імена загиблих газовиків

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Зсув ґрунту на вулиці Шевченка у Харкові: в Міненерго назвали імена загиблих газовиків
Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок зсуву ґрунту на вулиці Шевченка у Харкові ввечері 4 грудня загинули 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко.

Вони працювали слюсарями газомереж, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Коли стався зсув ґрунту, вони усували виток газу на підземному розподільному газопроводі.

"Обидва у складі бригади аварійно-диспетчерської служби дбали про газову безпеку харків’ян та забезпечували безаварійне газопостачання прифронтового міста. Наразі триває розслідування обставин трагічного випадку", — сказано у повідомленні.

Рятувальники намагались швидко відкопати чоловіків, але після того, як дістали їх з-під землі, ті були без ознак життя, зазначили в ДСНС.

"Працівники газової служби проводили аварійні роботи на газопроводі середнього тиску. Коли встановлювали хомути на трубу — стався зсув ґрунту. Двох чоловіків засипало на глибині два з половиною метри. Щоб дістати тіла з-під обвалу рятувальникам знадобилося близько години", — розповів Суспільне Харків речник ДСНС регіону Євген Василенко.

Доповнено 16:51. Після огляду місця слідчі виявили, що там не було загороджень, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Вже допитали чотирьох свідків та отримали відео з події. Попереду — допити всіх причетних та численні експертизи", — сказано в повідомленні.

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