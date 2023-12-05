НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
"Бронювали" від призову: в Одесі затримали чоловіка, який організував незаконну переправу за кордон — поліція
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

"Бронювали" від призову: в Одесі затримали чоловіка, який організував незаконну переправу за кордон — поліція

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Бронювали&quot; від призову: в Одесі затримали чоловіка, який організував незаконну переправу за кордон — поліція
Затримання чоловіка в Одесі, якого підозрюють у організації незаконої переправи за кордон. Фото: Поліція Одеської області

В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Про це 5 грудня повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, 48-річний одесит збирав пакет документів охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. Так нові працівники отримували "бронь" і відповідні матеріали направлялися до ТЦК.

Надалі чоловіків відправляли у закордонне робоче "відрядження": вони отримували підстави для перетину кордону. Вартість фіктивного працевлаштування та виїзду за кордон становила 4500 доларів.

Затримання чоловіка в Одесі, якого підозрюють у організації незаконої переправи за кордон
Затримання чоловіка в Одесі, якого підозрюють у організації незаконої переправи за кордон. Фото: Поліція Одеської області

Організатора затримали під час отримання грошей. За попередніми даними, він допоміг виїхати щонайменше п'ятьом чоловікам. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту із правом внесення понад 1 млн грн застави.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Поліція Лас-Вегаса
Щонайменше троє людей загинули внаслідок стрілянини в університеті в Лас-Вегасі
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
На початок