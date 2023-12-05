В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків.
Про це 5 грудня повідомили у поліції Одещини.
За їхніми даними, 48-річний одесит збирав пакет документів охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. Так нові працівники отримували "бронь" і відповідні матеріали направлялися до ТЦК.
Надалі чоловіків відправляли у закордонне робоче "відрядження": вони отримували підстави для перетину кордону. Вартість фіктивного працевлаштування та виїзду за кордон становила 4500 доларів.
Організатора затримали під час отримання грошей. За попередніми даними, він допоміг виїхати щонайменше п'ятьом чоловікам. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту із правом внесення понад 1 млн грн застави.
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