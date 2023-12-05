В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Про це 5 грудня повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, 48-річний одесит збирав пакет документів охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. Так нові працівники отримували "бронь" і відповідні матеріали направлялися до ТЦК.

Надалі чоловіків відправляли у закордонне робоче "відрядження": вони отримували підстави для перетину кордону. Вартість фіктивного працевлаштування та виїзду за кордон становила 4500 доларів.

Затримання чоловіка в Одесі, якого підозрюють у організації незаконої переправи за кордон. Фото: Поліція Одеської області

Організатора затримали під час отримання грошей. За попередніми даними, він допоміг виїхати щонайменше п'ятьом чоловікам. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту із правом внесення понад 1 млн грн застави.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області