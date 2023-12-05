У чернігівському пологовому будинку відремонтували фасад та 42 приміщення, які були пошкоджені під час активних бойових дій у лютому-березні 2022 року. При цьому кількість породіль зменшилася вдвічі, у порівнянні з періодом ніж до повномасштабної війни.

Про це у коментарі Суспільному повідомив гендиректор пологового Василь Гусак.

За його словами, пологовий будинок виграв грант у майже сім мільйонів гривень від проєкту USAID. За ці гроші вдалося відновити пошкоджену вибухом частину фасаду медичного закладу — це чотири мільйони гривень та стелі, підлоги й стіни 42 приміщень за 2,7 мільйона гривень.

"42 приміщення, це мається на увазі там, де було вибито вікно, там був проведений косметичний ремонт. Вікна ми ставили самі, а вони допомогли провести ремонт. Тобто, коридори — на п'ятому поверсі й на четвертому поверсі. Це коштом гранту. Залишилося тільки другий поверх, і там небагато. Кімнат 10-15, косметичні роботи", — сказав Гусак.

Як повідомив гендиректор закладу, решту робіт вони будуть виконувати власними силами.

"Зараз немає такої великої необхідності, бо значно менше людей в закладі. Зараз перебуває близько 70-60, як до війни було 150-120 людей", — розповів Гусак.

Нагадаємо, пологовий будинок у Чернігові пошкодили в перші місяці повномасштабної війни. Поблизу закладу впало два російських снаряди. Один розірвався просто під вікнами, поруч із входом до сховища. Вибуховою хвилею та осколками вибило 127 вікон та пошкодило пологові зали.

Персонал провів у сховищі 42 дні, рахунок вели на дошці. Останній запис датований 6 квітням. Під час масованих обстрілів породіллі мусили народжувати у підвальному приміщенні, там прийняли близько пів сотні малюків. У сховищі лікарі проводили й операції, зокрема, кесарів розтин.

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