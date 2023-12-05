Завдяки доказовій базі, зібраній співробітниками СБУ в Житомирській області, по 12 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали бойовики окупаційних підрозділів, які зрадили Україну та досі воюють проти Сил оборони на східному фронті.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, двоє громадян України вступили до лав підконтрольних російській армії незаконних збройних формувань так званої "народної міліції" та "міністерства оборони ДНР".

"30-річний студент-недоучка з Донецька пішов стопами батька — колишнього правоохоронця, який уже дев'ятий рік воює проти Сил оборони України під позивним "фашист". Його син у 2014 році теж добровільно поповнив лави гвардійської оперативно-тактичної групи "кольчуга". За дорученням ватажків терористів на посаді психолога "Чуб" впроваджував та реалізовував методи психологічного впливу на особовий склад формування, тестував і супроводжував процес відбору охочих поповнити лави терористів. Також "надихав" бойовиків на вбивства та збройний супротив українським військовим", — розповіла Ірина Мартинюк.

За оперативною інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення "Чуб" "перекваліфікувався" і нині продовжує "служити" на посаді командира групи операторів БПЛА.

"Його "заслуги у боротьбі з неофашизмом" армія РФ оцінила у псевдоофіцерське звання "старший лейтенант" і так звану "нагороду" "Стоїмо за Донбас", — повідомила пресофіцерка СБУ.

Інший фігурант — 29-річний юрист із Харцизька. У 2016 році він пройшов підготовку у складі окремого гвардійського розвідувального батальйону "спарта", отримав позивний "Святий" та посаду кулеметника-гранатометника у розвідроті цього незаконного збройного формування.

"Відтоді він виконував злочинні накази російської армії, пов'язані зі збройним захопленням територій України. Нині підрозділ "Святого" веде наступальні бої на Донецькому напрямку, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України", — розповіла Ірина Мартинюк.

За словами пресофіцерки, СБУ задокументувала усі епізоди участі бойовиків у підконтрольних РФ терористичних організаціях та вчинені злочини.

На підставі доказової бази Корольовський районний суд Житомира визнав їх винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 258-3 ;

; частина 2 статті 260 .

"Для забезпечення реального виконання покарання постановою слідчого СБУ чоловіків оголосили у розшук. Ухвалою суду до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без строку дії заходу. Початок відбування покарання обчислюватиметься з дати їхнього затримання", — повідомила Ірина Мартинюк.

Розслідування здійснили контррозвідники та слідчі СБУ в Житомирській області. Обвинувачення в суді підтримувала обласна прокуратура.

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