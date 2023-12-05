На Полтавщині пасажирський автобус наїхав на людину

Пасажирський автобус наїхав на людину у селі Майбородівка Кременчуцького району Полтавської області. Аварія сталася близько 18:00 4 грудня. Через отримані травми пішохід загинув.

Пасажирський автобус "ПАЗ", яким керував житель Кременчуцького району 1969-го року народження, їхав міжміським маршрутом та мав зупинку у селі Майбородівка. Там він наїхав на місцевого чоловіка 1993-го року народження. За попередніми розповідями свідків, людина лежала на дорозі, повідомила Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Через отримані травми чоловік помер на місці.

Фото з місця аварії. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Через аварію поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті –позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років або без такого.

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