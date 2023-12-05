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На Полтавщині пасажирський автобус наїхав на людину
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На Полтавщині пасажирський автобус наїхав на людину

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У селі Майбородівка Кременчуцького району автобус наїхав на людину
Автобус, який потрапив в аварію. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Пасажирський автобус наїхав на людину у селі Майбородівка Кременчуцького району Полтавської області. Аварія сталася близько 18:00 4 грудня. Через отримані травми пішохід загинув.

Пасажирський автобус "ПАЗ", яким керував житель Кременчуцького району 1969-го року народження, їхав міжміським маршрутом та мав зупинку у селі Майбородівка. Там він наїхав на місцевого чоловіка 1993-го року народження. За попередніми розповідями свідків, людина лежала на дорозі, повідомила Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Через отримані травми чоловік помер на місці.

На Полтавщині пасажирський автобус наїхав на людину
Фото з місця аварії. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Через аварію поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті –позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. Є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років або без такого.

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