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15 тис. доларів працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон: львівському лікарю оголосили вирок
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15 тис. доларів працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон: львівському лікарю оголосили вирок

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15 тис. доларів працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон: львівському лікарю оголосили вирок
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник. Скріншот з відео: Суспільне Львів

Галицький районний суд Львова оголосив вирок інфекціоністу Ігорю Бернику. Лікар Львівської обласної інфекційної лікарні передав хабар працівнику СБУ, щоб виїхати за кордон на початку повномасштабної війни. Йому присудили чотири роки тюрми.

Про це першим повідомило видання ZAXID.NET.

За даними реєстру "Судова влада України", йдеться про Ігоря Петровича Берника. У Єдиному реєстрі судових рішень йдеться, що 23 березня лікар-інфекціоніст 7 відділення Львівської обласної інфекційної лікарні передав старшому оперуповноваженому 10 відділу СБУ 15 000 хабаря. За цю суму правоохоронець нібито мав сприяти безперешкодному перетину кордону під час війни.

Ігор Берник не визнав своєї провини. За його словами, він був знайомий з старшим оперуповноваженим, бо надавав йому медичну допомогу. Знаючи, що той працює в СБУ, лікар попросив його допомогти в перетині кордону. Ігор Берник стверджує, що спецслужбовець вимагав за це 15 тисяч доларів США.

За версією Берника, спочатку він відмовився давати гроші, бо вважав, що має легальне право виїду за кордон. Проте, коли працівник СБУ сказав, що це єдиний варіант, він позичив 15 тисяч доларів у батьків і погодився на пропозицію. Інфекціоніст заявив, що мав тяжкий психологічний стан та не звернувся в поліцію із заявою, що з нього вимагають гроші. Під час ще однієї зустрічі спецслужбовець та Ігор Берник обговорили деталі плану й домовились про передачу грошей.

Оперуповноважений розповів, що Ігор Берник сам звернувся до нього з пропозицією хабаря за безперешкодний перетин кордону. Про цю ситуацію він доповів керівнику. Надалі вони зустрічалися двічі. За словами спецслужбовця, Ігор Берник говорив, що боїться мобілізації і хоче виїхати з України. Правоохоронець запевнив його, що допоможе йому виїхати за кордон, коли їхатиме у відрядження в Польщу зі своїм керівником, який знає про таке "прохання".

23 березня оперуповноважений та його керівник зустрілися з Ігорем Берником у Львові. Лікар передав гроші працівникам СБУ в салоні авто. Після цього його затримали.

Суд визнав Ігоря Берника винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 — надання неправомірної вигоди та призначив йому чотири роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Вирок суду набуде чинності після закінчення строку подання апеляції. На це лікар має 30 днів.

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