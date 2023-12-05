На Тернопільщині найближчими днями прогнозують мороз і ожеледицю

На Тернопільщині з 5 до 7 грудня синоптики прогнозують мороз і ожеледицю. У ці дні буде хмарно.
Про це повідомили на сторінці обласного Гідрометеоцентру.
"5 грудня прогнозують вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 0 до 5° морозу. 6 грудня вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 2° – 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 7 грудня можливий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу", – йдеться у повідомленні синоптиків.
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