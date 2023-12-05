Мешканцеві Золочівщини присудили 11 років позбавлення волі за зґвалтування

Суд визнав жителя Золочівського району винним у зґвалтуванні та умисному вбивстві знайомої. Його засудили до 11 років ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що в серпні 2021 року в одному з міст Золочівського району чоловік зґвалтував і вбив свою знайому. За даними слідства, вони розпивали алкоголь на території одного із замків.

Згодом між ними виникла сварка, під час якої житель Золочівщини взяв жінку за голову й вдарив кілька разів об металеву конструкцію. Коли вона впала, чоловік затягнув її до пожежної водойми та зґвалтував.

Опісля він задушив знайому, викинув тіло у воду й втік із місця події. Наразі чоловік перебуває під вартою. Чоловіка засудили до 11 років ув’язнення. Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.