Тріо нескорених: волонтерки з Черкащини готують їжу для військових на передовій

Три жительки Онопріївки, що на Тальнівщині, протягом року готують домашні страви для військових: картопляники, салати з капустою та оселедцем, вареники й пиріжки.

Їжу на передову відвозять волонтери, а іноді й самі захисники, розповіла Суспільному одна з господинь — Людмила Перцева.

Господиня Людмила Перцева. Суспільне Черкаси

Подруги-господині Людмила, Валентина та Лілія називають себе "Тріо нескорених". Розповіли, що готують для українських захисників попри будь-які труднощі. Нині приготували їжі на три дні відправки:

"До нас учора завітала із Заліського Скрипник Люба і привезла нам підтримку — голову із якої ми будем готувати сальтисон для хлопців. Голова свиняча, ми її відваримо, потім ріжемо на кубики, у духовці запікаємо в рукаві й виходить сальтисон", — розповіла Людмила.

Двоє господинь готують сальтисон. Суспільне Черкаси

Чоловік Валентини Криволап нещодавно повернувся з передової, тому господиня не з чуток знає, як бійці радіють домашнім смаколикам:

"Хлопці раді всьому тому, що ми готуємо, вони хочуть домашньої страви, те що їм там дають гуманітарки американські, каші оті, оте все, ну вони того їдять звичайно, але домашнє є домашнє, вони хочуть і вареника, що ми їм варимо, воно ж є домашнє. У Люди плов дуже смачний виходить", — зазначила пані Валентина.

Про нього, додала, ходять легенди.

"До неї приїжджали військові, тому що сильно хотіли побачити цю людину, чий плов вони куштували".

Господиня Лілія Кучугура. Суспільне Черкаси

За словами господині Лілії, продукти приносять небайдужі:

"Ми розраховуємо на свої сили, ми б хотіли більше, більше продукції, більше коштів, тому що те є, а того немає, тобто треба докупляти, але ми готові йти до кінця".

Кілька днів тому, розповіла пані Людмила, відправили повну машину на передову. А на знак вдячності хлопці передають їм прапори з передової з написаними відгуками на стягу.

"Подякували нам хоч трохи отак, а ми готові вже все зробить".

Прапор України з подяками від військових для господинь. Суспільне Черкаси

Господині працюють без вихідних, щоб стати надійним тилом:

"Найдовше ми не відправляли десять днів, але для нас це було дуже довго. А потім нам хтось дасть продукти й ми робимо заготовки, щоб хлопцям відвезли".

Вона зазначила, що найбільше приємних слів отримує від військових в соціальних мережах, чим неабияк пишається:

"Ми з хлопцями дуже дякуємо за смачні гостинці, які ви нам передаєте Андрієм і Вовіком. Ви супер, ну і звісно, сердечка, як то кажуть, нам присилають".

Фото надала Людмила Перцева

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