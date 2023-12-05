НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Тріо нескорених: волонтерки з Черкащини готують їжу для військових на передовій
ВОЛОНТЕРИЗСУДОПОМОГАЇЖАНОВИНИРегіони

Тріо нескорених: волонтерки з Черкащини готують їжу для військових на передовій

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Три жительки Онопріївки, що на Тальнівщині, протягом року готують домашні страви для військових: картопляники, салати з капустою та оселедцем, вареники й пиріжки.

Їжу на передову відвозять волонтери, а іноді й самі захисники, розповіла Суспільному одна з господинь — Людмила Перцева.

Тріо нескорених: черкащанки готують їжу для військових на передовій
Господиня Людмила Перцева. Суспільне Черкаси

Подруги-господині Людмила, Валентина та Лілія називають себе "Тріо нескорених". Розповіли, що готують для українських захисників попри будь-які труднощі. Нині приготували їжі на три дні відправки:

"До нас учора завітала із Заліського Скрипник Люба і привезла нам підтримку — голову із якої ми будем готувати сальтисон для хлопців. Голова свиняча, ми її відваримо, потім ріжемо на кубики, у духовці запікаємо в рукаві й виходить сальтисон", — розповіла Людмила.

Тріо нескорених: черкащанки готують їжу для військових на передовій
Двоє господинь готують сальтисон. Суспільне Черкаси

Чоловік Валентини Криволап нещодавно повернувся з передової, тому господиня не з чуток знає, як бійці радіють домашнім смаколикам:

"Хлопці раді всьому тому, що ми готуємо, вони хочуть домашньої страви, те що їм там дають гуманітарки американські, каші оті, оте все, ну вони того їдять звичайно, але домашнє є домашнє, вони хочуть і вареника, що ми їм варимо, воно ж є домашнє. У Люди плов дуже смачний виходить", — зазначила пані Валентина.

Про нього, додала, ходять легенди.

"До неї приїжджали військові, тому що сильно хотіли побачити цю людину, чий плов вони куштували".

Тріо нескорених: черкащанки готують їжу для військових на передовій
Господиня Лілія Кучугура. Суспільне Черкаси

За словами господині Лілії, продукти приносять небайдужі:

"Ми розраховуємо на свої сили, ми б хотіли більше, більше продукції, більше коштів, тому що те є, а того немає, тобто треба докупляти, але ми готові йти до кінця".

Кілька днів тому, розповіла пані Людмила, відправили повну машину на передову. А на знак вдячності хлопці передають їм прапори з передової з написаними відгуками на стягу.

"Подякували нам хоч трохи отак, а ми готові вже все зробить".

Тріо нескорених: черкащанки готують їжу для військових на передовій
Прапор України з подяками від військових для господинь. Суспільне Черкаси

Господині працюють без вихідних, щоб стати надійним тилом:

"Найдовше ми не відправляли десять днів, але для нас це було дуже довго. А потім нам хтось дасть продукти й ми робимо заготовки, щоб хлопцям відвезли".

Вона зазначила, що найбільше приємних слів отримує від військових в соціальних мережах, чим неабияк пишається:

"Ми з хлопцями дуже дякуємо за смачні гостинці, які ви нам передаєте Андрієм і Вовіком. Ви супер, ну і звісно, сердечка, як то кажуть, нам присилають".

Тріо нескорених: черкащанки готують їжу для військових на передовій
Фото надала Людмила Перцева

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Олені Святого Миколая, волонтери, Харків
"Олені Святого Миколая" влаштували свято у Харкові для дітей, евакуйованих з лінії фронту
Херсон діти з подарунками до Святого Миколая
У передмістя Херсона військовослужбовці з волонтерами привезли дітям подарунки від Святого Миколая
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ
Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ — Reuters
Випічка, яку волонтери спекли для бійців
"Вони захищають нас і ризикують заради нас": як у Полтаві волонтери привітали бійців до Дня ЗСУ
На початок