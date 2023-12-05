Тріо нескорених: волонтерки з Черкащини готують їжу для військових на передовій

Три жительки Онопріївки, що на Тальнівщині, протягом року готують домашні страви для військових: картопляники, салати з капустою та оселедцем, вареники й пиріжки.
Їжу на передову відвозять волонтери, а іноді й самі захисники, розповіла Суспільному одна з господинь — Людмила Перцева.
Подруги-господині Людмила, Валентина та Лілія називають себе "Тріо нескорених". Розповіли, що готують для українських захисників попри будь-які труднощі. Нині приготували їжі на три дні відправки:
"До нас учора завітала із Заліського Скрипник Люба і привезла нам підтримку — голову із якої ми будем готувати сальтисон для хлопців. Голова свиняча, ми її відваримо, потім ріжемо на кубики, у духовці запікаємо в рукаві й виходить сальтисон", — розповіла Людмила.
Чоловік Валентини Криволап нещодавно повернувся з передової, тому господиня не з чуток знає, як бійці радіють домашнім смаколикам:
"Хлопці раді всьому тому, що ми готуємо, вони хочуть домашньої страви, те що їм там дають гуманітарки американські, каші оті, оте все, ну вони того їдять звичайно, але домашнє є домашнє, вони хочуть і вареника, що ми їм варимо, воно ж є домашнє. У Люди плов дуже смачний виходить", — зазначила пані Валентина.
Про нього, додала, ходять легенди.
"До неї приїжджали військові, тому що сильно хотіли побачити цю людину, чий плов вони куштували".
За словами господині Лілії, продукти приносять небайдужі:
"Ми розраховуємо на свої сили, ми б хотіли більше, більше продукції, більше коштів, тому що те є, а того немає, тобто треба докупляти, але ми готові йти до кінця".
Кілька днів тому, розповіла пані Людмила, відправили повну машину на передову. А на знак вдячності хлопці передають їм прапори з передової з написаними відгуками на стягу.
"Подякували нам хоч трохи отак, а ми готові вже все зробить".
Господині працюють без вихідних, щоб стати надійним тилом:
"Найдовше ми не відправляли десять днів, але для нас це було дуже довго. А потім нам хтось дасть продукти й ми робимо заготовки, щоб хлопцям відвезли".
Вона зазначила, що найбільше приємних слів отримує від військових в соціальних мережах, чим неабияк пишається:
"Ми з хлопцями дуже дякуємо за смачні гостинці, які ви нам передаєте Андрієм і Вовіком. Ви супер, ну і звісно, сердечка, як то кажуть, нам присилають".
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