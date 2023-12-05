В Одесі трьох учасників організованої групи судитимуть за незаконне переправлення призовників до Молдови.

Про це 2 грудня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, одесит організував канал нелегального переправлення призовників поза пунктами пропуску через українсько-молдавський кордон. До виконання схеми він залучив двох знайомих жінок.

Обвинувачені забезпечували втечу за кордон на транзитній ділянці дороги "Одеса-Рені". Також за потреби вони пропонували виготовлення підробних паспортів громадянина України для безперешкодного в’їзду до транзитної ділянки.

"Жінки за його вказівками передавали підроблені документи клієнтам та відвозили їх в зазначену транзитну зону, використовуючи доньку однієї із них. Вони приховували дитину від прикордонного контролю, імітуючи перебування в автомобілі трьох осіб. У прикордонній зоні клієнт виходив і тікав у напрямку Молдови. А жінки поверталися назад і при виїзді показували дитину для фіксації необхідної кількості людей", — зазначили в поліції.

Затриманий чоловік. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ціна послуг становила від 3 до 5 тисяч доларів з людини. Такою схемою виїзду скористались четверо чоловіків, один з яких взяв із собою двох своїх дітей.

Правоохоронці викрили обвинувачених під час чергової спроби перевезти військовозобов’язаного до кордону. Під час обшуку в одного з учасників групи вилучили вогнепальну зброю.

Щодо трьох учасників організованої групи до суду скерували обвинувальний акт за фактами організації та незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України, підробки документів і незаконного поводження зі зброєю — це ч. 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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