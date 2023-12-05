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Окупаційний суд оштрафував кримського правозахисника Джеппарова
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Окупаційний суд оштрафував кримського правозахисника Джеппарова

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Кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров
Абдурешит Джеппаров. Фото: Кримський процес

Окупаційний суд у Білогірську оштрафував правозахисника та ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова на 40 тисяч рублів (близько 16 тисяч гривень) за статтею 13.15 КпАП "Зловживання свободою інформації".

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Про це повідомляє українська правозахисна організація "Кримський процес".

"Очікувалося, що в суді допитають двох свідків, які, за словами російських силовиків, були присутні під час складання протоколу на Джеппарова. Сам правозахисник стверджує, що протоколи були складені без нього, він дізнався про переслідування, коли його викликали до суду", — йдеться у повідомленні.

Крім того, захист правозахисника наполягав на допиті обох свідків, тому що під час іншого процесу один із них уже давав свідчення, що його не було під час складання протоколу, проте згодом "згадав" необхідні обставини.

Свідки до "суду" не прийшли. Але "суддя" Галина Шувалова все одно закінчила розгляд справи та оштрафувала Джеппарова. Він планує оскаржити це рішення в "суді" апеляційної інстанції.

Що відомо про Абдурешита Джеппарова

25 квітня 2023 року російські силовики затримали правозахисника та ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова після обшуку в будинку. Того ж дня окупаційний Білогірський районний суд визнав його винним і призначив 12 діб адмінарешту за "непокору поліції".

Через місяць він дізнався, що в день арешту на нього склали ще два протоколи за публікації у Facebook. Один – за "дискредитацію" російської армії. Другий – за зловживання свободою слова в Інтернеті.

Це було не перше затримання Абдурешита Джеппарова. Торік у березні, теж після обшуку, окупанти його засудили на 15 діб за начебто "пропаганду нацистської символіки" у соцмережах.

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