Два японські кувези загальною вартістю понад 1,5 мільйона гривень передали доброчинники в Черкаський обласний перинатальний центр. Через збільшення кількості передчасно народжених немовлят потреба в такому медобладнанні зросла.

Тепер в Черкаському обласному перинатальному центрі 12 інкубаторів, розповіла Суспільному його керівниця Наталія Лакуста.

Мама семиденної Естер відновлюється після екстреного кесаревого розтину. Дівчинка-немовля весь час на руках. Вона має вагу два кілограми 30 грамів. При народженні дитина важила на 200 грамів менше. Естер має хороший апетит і вже вчиться їсти самостійно, розповів тато дівчинки Андрій Волков:

"Через зондик, він так і залишився, так і дохарчовуємо зараз, вона скільки може самостійно з’їдає, все що залишається, те догодовується через зонд".

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Зараз дівчинка перебуває в палаті разом із мамою. Підтримувати в нормі її життєві показники допомагає спеціальне ліжечко, пояснила мама Вікторія Волкова.

"Воно з підігрівом і зберігає температуру дитинки, тому що ці дітки, коли народжуються, не можуть зберігати тепло і потрібно, щоб були в кувезіках або у таких ліжечках".

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Перші години й дні після народження Естер перебувала в реанімаційному відділенні, в спеціальному кувезі для немовлят. Зараз у відділенні перебуває дев’ять дітей, що потребують перебування у кувезах, розповіла керівниця перинатального центру Наталія Лакуста.

"Перед цим було 10 і 11, які потребують відповідної допомоги, тому це дуже важливо і ми отримали кувези сучасні. Цього року у нас по відділенню реанімації та постінтенсивного догляду пройшло 88 діток, це важких діток, недоношених, а це на 10 діток більше, ніж того року, в попередньому році".

Суспільне Черкаси

Передали у відділення два сучасні кувези японського виробництва, розповів засновник благодійного фонду "Благомай" Костянтин Голубятніков.

"Звісно, хотіли як допомагати, то допомагати найкращим, щоб збільшити ймовірність одужання дітей, виходження і щоб персоналу було легко працювати з цими апаратами довгий час".

Суспільне Черкаси

У пологові будинки восьми міст України фонд передав 58 таких інкубаторів. Ця організація надала гроші для купівлі обладнання, розповів менеджер з комунікацій компанії "Монделіс Україна" Ярослав Ляхович.

"Ми передавали раніше іншим лікарням і дорослим пацієнтам, цього разу ми починаємо новий черговий етап цієї благодійної підтримки надаючи допомогу найменшим пацієнтам, найменшим українцям, які тільки народжуються на світ і вже потребують підтримки лікарів".

Суспільне Черкаси

Попри збільшення недоношених та передчасно народжених немовлят, їх вдається виходити й забезпечити їм повноцінний розвиток, розповіла Наталія Лакуста.

"650 грамів у нас вижила дівчинка. І от коли був день передчасно народжених дітей, вони пишуть нам подяку, чудова гарна дівчинка, розумна, балакає так багато, що не переслухаєш".

Суспільне Черкаси

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