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На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні марихуани
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На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні марихуани

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На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні марихуани
Фото: поліція Закарпаття

22-річного жителя села Неветленфолво Берегівського району затримали за підозрою у розповсюдженні наркотичних речовин. Підозрюваний мав із собою кілограм марихуани.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Закарпатської області.

Подія сталася 4 грудня у селищі Вилок.

"За версією слідчих, чоловік планував збути велику партію наркотичних речовин. Чоловіка впіймали під час транспортування товару. Поліція зупинила авто "ВАЗ-2107". Пасажиром якого був підозрюваний. У рюкзаку 22-річного виявили партію наркотовару", — йдеться у публікації.

Якщо провина буде доведена, чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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