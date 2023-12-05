На Хмельниччині щотижня збільшується кількість хворих на COVID-19, проте епідемічний поріг область ще не переступила. Хворіють переважно діти до 14 років та люди старшого віку.

Про це Суспільне розповів головний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич.

З його слів, станом на перше грудня на Хмельниччині зафіксовано 525 хворих на COVID-19.

"Щотижня ми спостерігаємо ріст захворювання на коронавірус, але епідемічний поріг не перейшли. Найбільше хворіють люди віком від 30 до 64 років, а також діти 5-14 років", — повідомив Микола Габрикевич.

За його словами, захворюваність зростатиме і надалі.

"Є декілька епідемічних порогів. В залежності від того, який ми переступаємо, тоді вводитимемо певні обмеження. Це рішення прийматиме комісія", — зазначив головний санітарний лікар області.

За словами медичної директорки Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь, щодня в медичний заклад поступає різна кількість хворих на COVID-19.

"Кожного дня поступає на лікування різна кількість пацієнтів: то 8-10 чоловік, то шість. До реанімаційного відділення потрапляють дуже важкі хворі. Переважно ці пацієнти ще мають супутні захворювання. На лікуванні знаходяться і діти віком до року, і дорослі старшого віку", — говорить медикиня.

Також медична директорка інфекційної лікарні підтверджує майбутнє зростання кількості хворих у місті та області.

"Оскільки у сусідніх областях наростає захворюваність, то і у нас також прогнозовано збільшення кількості хворих", — каже Нінель Марцонь.

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