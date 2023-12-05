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Пожежа в приватному будинку на Миколаївщині: власник отримав опіки
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Пожежа в приватному будинку на Миколаївщині: власник отримав опіки

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Пожежа в приватному будинку на Миколаївщині: власник отримав опіки
Пожежа в приватному будинку в Комісарівці. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У селі Комісарівка Березанської територіальної громади, що на Миколаївщині, 5 грудня сталося загоряння в одній із кімнат приватного житлового будинку. Внаслідок пожежі власник оселі отримав опіки лівого стегна 1-2 ступеню та був госпіталізований.

За інформацією пресслужби ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій. України, повідомлення про пожежу по вул. Гетьмана Сагайдачного надійшло 5 грудня. На місце події виїхало відділення 8 ДПРЧДержавний пожежно-рятувальний загін.. Пожежники ліквідували вогонь на площі 40 кв. м. Причиною інциденту стало порушення правил експлуатації електропобутових приладів.

Всього до ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 8 рятувальників та 2 спецавтомобілі. Додатково працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Широколанівське, співробітники поліції, аварійна бригада АТ "Миколаївобленерго" та бригада швидкої медичної допомоги.

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