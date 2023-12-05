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Нагадування світові про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті
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Нагадування світові про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті

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У Києво-Печерській Лаврі започаткували щоденну акцію на згадку про українців у полоні
Велика лаврська дзвіниця, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" започатковує традицію "Дзвін пам'яті та надії" як нагадування про війну та українців, що перебувають у російському полоні. Сьогодні, 5 грудня, дзвонар разом із військовими 9 разів почергово вдарили у дзвін Великої лаврської дзвіниці.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Анна Самара.

Як розповів гендиректор Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, лаврські дзвони, які століттями сповіщають про найвидатніші події, мають нагадувати всьому суспільству, що війна не закінчена.

Нагадування світову про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті
Гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко (другий справа) на акції "Дзвін пам'яті та надії", Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

"Ця традиція має зафіксувати, що кожен з нас не забув тих людей, які перебувають у полоні, які зникли безвісти, незаконно депортовані", — сказав він.

За словами Максима Остапенка, акція "Дзвін пам'яті та надії" триватиме до того дня, коли додому повернеться останній український полонений.

Нагадування світову про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті
Дзвін Великій лаврській дзвіниці, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

"Звуки найбільшого дзвона Великої лаврської дзвіниці лунатимуть щодня після загальнонаціональної хвилини мовчання. Це буде важливим символічним актом, що буде поєднувати суспільство з тими людьми, які потребують нашої пам'яті і нашої згадки", — додав гендиректор заповідника.

Він зауважив, що щоденну традицію бити у дзвін пам'яті підтримуватимуть монахи Лаври Православної церкви України до повернення останнього полоненого.

На початку акції "Дзвін пам'яті та надії" в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ) архімандрит Авраамій прочитав молитву.

Нагадування світову про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті
В.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

У день започаткування традиції до Великої лаврської дзвіниці прийшли військові Збройних сил, які захищали Україну, і ті, хто повернувся з російського полону. Вони разом із дзвонарем по черзі 9 разів вдарили у дзвін.

Зокрема, на акції був присутній військовий ЗСУ Максим Колесников, який повернувся з російського полону взимку 2023 року.

Він розповів, що для нього знаковою подією напередодні започаткування акції на підтримку полонених у Лаврі стало те, що вдалося знайти родичів цивільного українця, якого утримує Росія. Про цього бранця, за словами Колесникова, було мало інформації. Близьких полоненого вдалося розшукати через соціальні мережі.

"Дуже багато людей, які чекають зараз своїх рідних, які не знають, що з ними, і хвилюються. І ми не можемо відбутися як нація, якщо ми не пам'ятатимемо про всіх і кожного з наших, хто і захищає Батьківщину, і просто як цивільна людина потрапила в заручники до нашого ворога", — сказав колишній полонений.

За його словами, дуже важливо, що в стінах національної святині, якою є Лавра, будуть такі заходи, які показуватимуть, що українці пам'ятають про всіх полонених, чекають їх і роблять усе можливе, щоб вони повернулися.

До акції "Дзвін пам'яті та надії" долучилась парамедикиня і волонтерка Юлія "Тайра" Паєвська, а також родичі загиблих і полонених українських військових.

Нагадування світову про війну та українських полонених: на Великій лаврській дзвіниці зазвучав дзвін пам'яті
Військові започатковують традицію бити у дзвін на Великій лаврській дзвіниці, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

"Українці — вільний народ і в нас дуже багато різних прав. Єдине право, якого ми не маємо — це право забути про тих, хто захищав нас і позбувся волі або життя, зник безвісти", — сказав у лаврській дзвіниці військовий Юрій Гудименко. Він наголошує, що українці мають пам'ятати про своїх захисників щодня, щохвилини, і ніколи не мають права забути, доки останній полонений не повернеться додому.

"Зараз нам, як ніколи, потрібна єдність: єдність всіх, хто захищає Батьківщину, єдність кожного українця й українки, незалежно від того, де він або вона знаходяться".

Так про початок акції у Києво-Печерській Лаврі висловились заступниця міністра оборони Тетяна Калмикова.

За її словами, держава намагається зробити все можливе, щоб повернути своїх громадян додому. "Триває робота з міжнародними організаціями і використовуються всі інструменти", — запевнила Тетяна Калмикова.

За словами заступниці міністра оборони, ця війна закінчиться лише перемогою, поверненням додому всіх героїв із полону і встановленням місцеперебування кожного, про чию долю наразі не відомо.

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