На Сумщині затримали колишнього заступника голови однієї з громад області. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про українських військовослужбовців та очільників громад Сумської області. Його підозрюють у співпраці з ФСБ. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Сумській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, чоловіка завербували до початку повномасштабного вторгнення РФ. До травня 2022 року він обіймав посаду заступника голови однієї з громад Сумщини.

Коли частину Сумської області окупували, чоловік виїхав до Росії через їхній блокпост. На території РФ він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні, зазначили в СБУ.

За кілька днів підозрюваний повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована. Своє зникнення він пояснював перебуванням у російському полоні.

За завданням куратора російської спецслужби чоловік, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжував збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських військовослужбовців у прикордонні. Згодом він звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми, під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів, додали у СБУ.

Зокрема, чоловік дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.Також збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Чоловіка затримали під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була РФ для підготовки нових повітряних атак і диверсій на Сумщині.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. У Сумській обласній прокуратурі додали, що рішенням суду 1 грудня 2023 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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