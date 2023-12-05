НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Сумщині затримали ексзаступника голови однієї з громад за підозрою у держзраді
СБУПРОКУРАТУРАКРИМІНАЛВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

На Сумщині затримали ексзаступника голови однієї з громад за підозрою у держзраді

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сумська область. затримали підозрюваного у держзраді
Підозрюваний у держзраді, Сумська область, 2023 р. Фото: СБУ

На Сумщині затримали колишнього заступника голови однієї з громад області. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про українських військовослужбовців та очільників громад Сумської області. Його підозрюють у співпраці з ФСБ. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Сумській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, чоловіка завербували до початку повномасштабного вторгнення РФ. До травня 2022 року він обіймав посаду заступника голови однієї з громад Сумщини.

Коли частину Сумської області окупували, чоловік виїхав до Росії через їхній блокпост. На території РФ він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні, зазначили в СБУ.

За кілька днів підозрюваний повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована. Своє зникнення він пояснював перебуванням у російському полоні.

За завданням куратора російської спецслужби чоловік, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжував збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських військовослужбовців у прикордонні. Згодом він звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми, під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів, додали у СБУ.

Зокрема, чоловік дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.Також збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Чоловіка затримали під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була РФ для підготовки нових повітряних атак і диверсій на Сумщині.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111Державна зрада. Ч. 2 - ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. У Сумській обласній прокуратурі додали, що рішенням суду 1 грудня 2023 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Іллю Киву вбили — Суспільне Новини
Спецоперація СБУ: в Росії ліквідували Іллю Киву
На Запоріжжі депутатці однієї з політичних партій України оголосили про підозру
Увійшла до окупаційної ради: на Запоріжжі депутатці однієї з політичних партій України оголосили про підозру
Затримання жителя Краматорська
Використовував оптичні приціли. Жителю Краматорська загрожує до 12 років тюрми за передачу окупантам даних щодо ЗСУ
"Морський нафтовий термінал" у Феодосії, окупований Крим
Супутниковий знімок показав неушкоджений "Морський нафтовий термінал" у Феодосії
На початок