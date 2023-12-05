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"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"
ТВАРИНИРегіони

"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"

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У Дніпрі на житломасиві Червоний Камінь від отруєння помер трирічний алабай. Господар Дмитро Гаврилейко в смерті тварини звинувачує "догхантерів". За його словами, це не перше отруєння собак у цьому районі.

Хто такі "догхантери" та що радить робити у таких випадках ветлікарка – в матеріалі Суспільного.

Дмитро Гаврилейко розповів, його пес помер упродовж двох годин після прогулянки на житловому масиві Червоний Камінь.

"У нього почалась дезорієнтація, він прикусив собі язика. І почала кров йти, судоми. Це просто кошмар був", – каже він.

"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"
Власник померлого собаки Дмитро Гаврилейко. Фото: Суспільне Дніпро

"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"
Померлий пес Дмитра Гаврилейка. Фото з особистого архіву Дмитра Гаврилейка

До ветеринарної клініки тварину привезли без ознак дихання, каже лікарка Тетяна Акименко.

"По проявам, це було все ж таки отруєння. "Догхантери" використовують цей препарат частіше всього, використовуючи їх з залученням приманок, тобто якийсь дешевий варіант ковбас, якісь фаршові з’єднання", – каже ветлікарка.

Ми свідомо не озвучуємо назву препарату, щоб "догхантери" не могли цим скористатися.

Як відрізнити отруєння

За пів року, каже ветлікарка, кількість звернень до її клініки через симптоми отруєння тварин збільшилась.

"Прояви судом, паралічу кінцівок. Якщо є прояв блювоти, слиновиділення ви звертаєтесь до лікаря", – розповіла вона.

"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"
Ветлікарка Тетяна Акименко. Фото: Суспільне Дніпро

Ветлікарка радить звертатись до спеціалістів при появі перших симптомів отруєння.

"Врятує намордник з закритим передом, врятує повідок, який ви постійно підтягуєте під себе, ви не спостерігаєте за оточенням, ви спостерігаєте за собакою. В першу чергу ви відповідаєте за здоров’я вашої тварини", – каже лікарка.

Кореспонденти Суспільного виїхали на місце, де, ймовірно, отруїли собаку Дмитра. На цьому пустирі побачили й інших власників, які вигулювали тварин.

"Раніше у сусідів отруїли собаку тут. Вони тут гуляли і вона отруїлась, собака померла. Боїшся ходиш, слідкуєш і не знаєш, отруїться або ні", – каже місцева жителька Ірина.

"Помер за дві години після прогулянки". Житель Дніпра заявляє, що його собаку отруїли "догхантери"
Пустир на житломасиві Червоний Камінь. Фото: Суспільне Дніпро

Зоозахисниця Інеса Капінус каже, "догхантери" розкидують отруту саме в тих місцях, де люди зазвичай вигулюють тварин.

"Міські парки, там, де тварин підгодовують, ринки. Травили у парку на Богдана Хмельницького, розкидали отруту. Нещодавно на Перемозі. "Догхантери" отримали певну ілюзію того, що це безкарно. Тепер ми маємо послідовників, які сидять у групах, у соцмережах", – каже вона.

Що кажуть у поліції

Господарі тварин проводять рейди та самотужки шукають догхантерів, аби передати їх правоохоронцям, каже Інеса. Заяву до поліції подав й власник загиблої вівчарки Дмитро Гаврилейко.

"Наразі за вказаним фактом проводиться перевірка, правоохоронці з’ясовують всі обставини цієї події.  За результатами розгляду, який проводять правоохоронні, буде прийняте рішення відповідно до чинного законодавства", – повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Якщо "догхантерів" вдасться впіймати та довести їхню провину, їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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