Обстріли Донеччини: авіабомби по Північному та ракети по Новожеланному

Російські війська скинули дві авіабомби на селище Північне, а по селу Новожеланне вдарили ракетою С-300. Всього за минулу добу, 4 грудня, армія РФ окупантів завдала 15 ударів по цивільному населенню Донеччини.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Під вогнем перебували 7 населених пунктів:
- міста Авдіївка, Часів Яр;
- селище Очеретине, Північне;
- села Новожеланне, Орлівка, Тоненьке.
На Північне росіяни скинули дві авіабомби "КАБ-250", а також накрили селище з артилерії. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, магазини. Наразі, без постраждалих.
По Новожеланному війська РФ вдарили ракетою "С-300", зруйнували 4 приватних будинки.
Після опівночі окупанти завдали 4 ракетних удари по Селидовому. Пошкоджено навчальний заклад, 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, 2 багатоквартирних будинки, автомобілі.
Також за даними Донецької ОВА під обстрілами перебували Вугледар, Новоукраїнка і Богоявленка. В Очеретинській — околиці Соловйового. Зафіксовано 8 обстрілів Лиманської громади.
Всього за минулу добу поранення дістали двоє людей.
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