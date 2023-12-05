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Росія атакувала "шахедами" об'єкт інфраструктури на Львівщині: що відомо
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Росія атакувала "шахедами" об'єкт інфраструктури на Львівщині: що відомо

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Росія атакувала &quot;шахедами&quot; об'єкт інфраструктури на Львівщині: що відомо
Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

Вночі, 5 грудня, РФ атакувала Україну 17 "шахедами". Три з них влучили в об'єкт інфраструктури на Львівщині. Унаслідок цього є незначні руйнування.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:43. Близько 4 години ранку РФ атакувала трьома безпілотниками об'єкт інфраструктури у Львівській області.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", — каже Максим Козицький.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 5 грудня РФ запустила 17 "шахедів" з двох напрямків — з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Крім того, Росія атакувала цивільні об'єкти Донеччини та Херсонщини шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

"В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України" — йдеться у повідомленні.

У зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" знищили один безпілотник.

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