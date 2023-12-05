Комунальне підприємство “Управління автомобільних шляхів” Житомирської міської ради оголосило тендери на прибирання тротуарів у Житомирі у 2024 році. Журналісти Суспільного проаналізували закупівлі на порталі "Prozorro", щоб з'ясувати, які суми планують витратити у 2023 році на прибирання тротуарів.

Тендери у системі оголошені по два рази. Першого разу закупівлі не були проведені через допущені в оголошених тендерах помилки і станом на 5 грудня інформація про відміну закупівлі на 10 мільйонів 258 тисяч 591 гривню 20 копійок і закупівлі на 8 мільйонів 60 тисяч 664 гривні 48 копійок перебуває на стадії оскарження.

Скріншот тендеру Prozorro

4 грудня 2023 року КП “УАШ” повторно оголосило одразу два тендери на прибирання.

Сумарна очікувана вартість закупівель складає 18 мільйонів 319 тисяч 255 гривень 68 копійок.

Першим оголосили тендер на 8 мільйонів 60 тисяч 664 гривні 48 копійок.

Площа тротуарів і зупинок, яку прибиратимуть за цим тендером, складає 246 539 квадратних метрів, а з урахуванням періодичності прибирання на 12 місяців ця площа складе 36 639 384 квадратних метри.

Зокрема, у технічному завданні 2 вказано перелік робіт з утримання тротуарів та зупинок громадського транспорту у зимовий період, в який входять роботи з очищення тротуарів загального користування та зупинок громадського транспорту від снігу та льоду, а саме:

очищення снігу, який щойно випав, та переміщення його в лоток проїзної частини з формуванням снігового валу;

усунення сніго-льодового накату;

ручне очищення скребком ділянок, які неможливо прибрати механізованим способом;

згортання та складування сколотого льоду в лотку проїзної частини;

обробка покриття тротуарів загального користування та зупинок громадського транспорту протиожеледними матеріалами.

Якщо погода суха та без снігу, підрядник повинен виконувати ручне підмітання тротуарів загального користування та зупинок громадського транспорту.

Очистка тротуарів, згідно з тендерною документацією, має починатися не пізніше 1-3 годин від початку снігопаду залежно від інтенсивності руху пішоходів.

Також у документації наголошують, що для запобігання слизькості на тротуарах, покриття має бути посипане піском без домішок солі. В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом поверхні допускається посипати піщано-соляною сумішшю з 3% вмістом солі.

Детальні правила прибирання та перелік вулиць за тендером можна подивитися тут.

За годину КП “УАШ” оголосило другий тендер на 10 мільйонів 258 тисяч 591 гривню 20 копійок.

Площа тротуарів і зупинок, яку прибиратимуть за цим тендером, складає 298 759 квадратних метрів, а з урахуванням періодичності прибирання на 12 місяців ця площа складе 46 629 960 квадратних метрів.

Вимоги з прибирання до підрядника у документації ті самі, а перелік вулиць інший. Ознайомитися з технічним завданням та переліком вулиць можна тут.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube