На Івано-Франківщині до 10 років ув'язнення заочно засудили заступника голови "громадської палати ЛНР", який допоміг провести незаконний референдум на окупованій території.

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ Івано-Франківської області.

Чоловік був науковцем та педагогом, який з 2014 року співпрацює з російськими окупантами в Луганську. Зокрема, він очолює окупаційний "Луганський державний університет ім. Даля".

Слідчі СБУ з'ясували, що у 2022 році чоловік допоміг ватажкам бойовиків організувати та провести референдум про приєднання до РФ. У підконтрольному навчальному закладі він організував засідання так званої "громадської палати ЛНР". Учасники засідання утворили "штаб референдуму про приєднання "ЛНР" до складу РФ.

"Вони направили звернення з ініціативою негайного проведення незаконного плебісциту до ватажка терористів "ЛНР" Пасічника. На підставі цього звернення фейковий парламент "ЛНР" ухвалив постанову та закон про проведення референдуму, який Пасічник підписав і ввів у дію", — йдеться у дописі.

Фото: сторінка у facebook "Управління СБ України в Івано-Франківській області"

Під час незаконного голосування у вересні 2022 року чоловік надав приміщення університету під розміщення виборчої дільниці та виборчої комісії.

Також він брав участь у зйомках відео, де пропагував незаконний референдум, як мрію жителів Луганщини.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Його засудили до позбавлення волі на строк від 10 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади на 15 років та з конфіскацією майна. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання чоловіка.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube