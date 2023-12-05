НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Франківщині до 10 років ув'язнення засудили зрадника-ректора, який підтримував незаконний референдум в "ЛНР"
СБУКРИМІНАЛРегіони

На Франківщині до 10 років ув'язнення засудили зрадника-ректора, який підтримував незаконний референдум в "ЛНР"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Франківщині до 10 років ув'язнення засудили зрадника-ректора, який підтримував незаконний референдум в &quot;ЛНР&quot;
Фото: сторінка у facebook "Управління СБ України в Івано-Франківській області"

На Івано-Франківщині до 10 років ув'язнення заочно засудили заступника голови "громадської палати ЛНР", який допоміг провести незаконний референдум на окупованій території.

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ Івано-Франківської області.

Чоловік був науковцем та педагогом, який з 2014 року співпрацює з російськими окупантами в Луганську. Зокрема, він очолює окупаційний "Луганський державний університет ім. Даля".

Слідчі СБУ з'ясували, що у 2022 році чоловік допоміг ватажкам бойовиків організувати та провести референдум про приєднання до РФ. У підконтрольному навчальному закладі він організував засідання так званої "громадської палати ЛНР". Учасники засідання утворили "штаб референдуму про приєднання "ЛНР" до складу РФ.

"Вони направили звернення з ініціативою негайного проведення незаконного плебісциту до ватажка терористів "ЛНР" Пасічника. На підставі цього звернення фейковий парламент "ЛНР" ухвалив постанову та закон про проведення референдуму, який Пасічник підписав і ввів у дію", — йдеться у дописі.

На Франківщині до 10 років ув'язнення засудили зрадника-ректора, який підтримував незаконний референдум в "ЛНР"
Фото: сторінка у facebook "Управління СБ України в Івано-Франківській області"

Під час незаконного голосування у вересні 2022 року чоловік надав приміщення університету під розміщення виборчої дільниці та виборчої комісії.

Також він брав участь у зйомках відео, де пропагував незаконний референдум, як мрію жителів Луганщини.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Його засудили до позбавлення волі на строк від 10 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади на 15 років та з конфіскацією майна. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання чоловіка.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Іллю Киву вбили — Суспільне Новини
Спецоперація СБУ: в Росії ліквідували Іллю Киву
На Запоріжжі депутатці однієї з політичних партій України оголосили про підозру
Увійшла до окупаційної ради: на Запоріжжі депутатці однієї з політичних партій України оголосили про підозру
Затримання жителя Краматорська
Використовував оптичні приціли. Жителю Краматорська загрожує до 12 років тюрми за передачу окупантам даних щодо ЗСУ
"Морський нафтовий термінал" у Феодосії, окупований Крим
Супутниковий знімок показав неушкоджений "Морський нафтовий термінал" у Феодосії
На початок