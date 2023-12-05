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Вдарив ножем у шию: в Одесі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві
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Вдарив ножем у шию: в Одесі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві

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Вдарив ножем у шию: в Одесі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві
Затриманий чоловік, якого підозрюють в вбивстві одесита. Фото: ГУ НП в Одеській області

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Про це 5 грудня повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, чоловік, якого раніше судили за майнові злочини, приїхав до Одеси з Дніпропетровщини. Він познайомився з містянином, який запропонував йому своє житло в занедбаній будівлі на вулиці Градоначальницькій.

Одного вечора між нетверезими чоловіками стався конфлікт, під час якого господар почав виганяти чоловіка, той схопив ніж і вдарив його у шию, пошкодивши сонну артерію. Одесит загинув на місці, попередньо від гострої крововтрати. Точну причину смерті встановлять після експертизи.

Після нападу чоловік одразу втік, викинувши по дорозі ніж. Працівники поліції впродовж розшукали його в одному з підвальних приміщень міста. Під час слідчих дій вони вилучили ніж та інші речові докази на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115Вбивство, тобто умисному протиправне заподіяння смерті іншій людині. Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловіку обрали запобіжний захід у виглядів тримання під вартою. Слідство триває.

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