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На вулицях Києва триває боротьба з ожеледицею
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На вулицях Києва триває боротьба з ожеледицею

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На вулицях Києва наслідки ожеледиці долають до 300 одиниць спецтехніки
Прибирання снігу на одній із вулиць, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Комунальні служби Києва ліквідовують наслідки ожеледиці. Першочергово протиожеледними засобами обробляють вулиці з бруківки, мости, шляхопроводи і тротуари. Працюють 283 одиниці техніки "Київавтодору".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Від снігу та криги також розчищають сходи, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, парки та сквери.

На вулицях Києва триває боротьба з ожеледицею
Столичні комунальники розчищають дорогу від снігу, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: КМДА

До боротьби з ожеледицею залучені близько 4 000 людей. Це — працівники бригад із ручного прибирання, представники керуючих компаній та "зеленбудівці".

На вулицях Києва триває боротьба з ожеледицею
Боротьба з ожеледицею у столиці, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: КМДА

У столичній військовій адміністрації уточнили, що станом на 7:00 5 грудня, несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у Києві.

Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі. Відключень електроенергії не було. Пасажирський транспорт працює за штатним графіком.

За прогнозом "Укргідрометцентрy", сьогодні, 5 грудня, у столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-2° морозу.

Що відомо про ускладнення погодних умов у Києві та області

У столиці вночі 22 листопада випав перший сніг. На вулицях міста працювали 297 одиниць техніки "Київавтодору". Напередодні, в очікуванні снігопаду, КМДА закликала водіїв не паркувати транспорт уздовж узбіччя доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральних машин.

27 листопада у Києві через складні погодні умови оголосили помаранчевий рівень небезпеки. У столиці зранку був ускладнений рух транспорту, а вантажівкам заборонили в'їзд.

Станом на 12:00 27 листопада до поліції Києва надійшло 31 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди на вулицях столиці. Інформації про травмованих не надходило.

Того дня Київ посилено патрулювали інспектори благоустрою. Вони перевіряли, як балансоутримувачі прибрали території від снігових заметів та ожеледиці. Виявили майже тисячу порушень.

Негода 27 листопада вирувала і на Київщині. Через хурделицю були знеструмлені 40 тисяч будинків. До розчищення доріг залучили понад 200 одиниць спецтехніки. Проїзд усіма автошляхами був забезпечений.

У ніч проти 29 листопада до Києва прийшов атмосферний циклон, що приніс із собою мокрий сніг із дощем. У селі Софіївська Борщагівка підтопило будинки через швидке танення снігу.

2 грудня столицю після снігопаду та ожеледиці накрив туман, що призвело до зниження видимості на дорогах.

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