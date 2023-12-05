На Миколаївщині в ніч проти 5 грудня збили два російські безпілотники типу "Shahed-136/131". Також російські військові завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по відкритій території Березнегуватської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 5 грудня, силами та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два безпілотники "Shahed-131/136".

Крім того, 4 грудня о 09:00 армія РФ завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

За інформацією районних військових адміністрацій, в ніч проти 5 грудня о 01:07 внаслідок російського обстрілу міста Очаків Очаківської громади пошкоджено приватний будинок. Загиблих та поранених немає

Також, 4 грудня о 12:30 ракетний удар армії РФ зафіксували по відкритій території Березнегуватської громади. Люди не травмувалися.

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