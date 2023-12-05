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У Дніпрі внаслідок пожежі згоріла автівка, ще одна – пошкоджена
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Дніпрі внаслідок пожежі згоріла автівка, ще одна – пошкоджена

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пожежа, горіли автівки у Дніпрі
Надзвичайники гасять пожежу у Дніпрі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі сталося займання легкового автомобіля на вулиці Калинова Амур-Нижньодніпровського району.

Про це повідомили на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

На місці події надзвичайники встановили, що поблизу багатоповерхівки на тимчасовій зупинці горить два легковика. Внаслідок пожежі повністю згорів автомобіль BMW 525IX та пошкоджено Daewoo Lanos.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця події залучили 3 рятувальника та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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