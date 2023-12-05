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За минулу добу армія РФ завдала 157 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області
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За минулу добу армія РФ завдала 157 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області

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Росіяни обстріляли Запорізьку область
Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 4 грудня, російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ завдала 157 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • три авіаційних — по Новодарівці та Кам'янському;
  • 21 раз безпілотниками атакувала Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Левадне, Малу Токмачку та П'ятихатки;
  • п'ять разів застосувала РСЗВ по Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Степногірську;
  • 128 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки військових РФ, які намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Водночас українські військові на Мелітопольському напрямку завдають російській армії втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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