Протягом минулої доби, 4 грудня, російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 157 ударів по містах та селах Запорізької області:
- три авіаційних — по Новодарівці та Кам'янському;
- 21 раз безпілотниками атакувала Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Левадне, Малу Токмачку та П'ятихатки;
- п'ять разів застосувала РСЗВ по Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Степногірську;
- 128 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського.
"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки військових РФ, які намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Водночас українські військові на Мелітопольському напрямку завдають російській армії втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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