Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 5 грудня 2023 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
"Мотивуємось один від одного". Історія зооволонтера Сергія Луденського з нагоди Міжнародного дня волонтера
Сергій Луденський — волонтер, який з 24 лютого 2022 року рятує тварин з зони бойових дій. Суспільному він розповів, що після руйнування Каховської ГЕС 6 червня за перші два дні евакуювали 500 тварин, за тиждень — півтори тисячі. Після початку повномасштабної війни разом Сергій з колегами створив центр допомоги тваринам.
Армія РФ обстріляла Нікополь
Через атаку російської армії 5 грудня в Нікополі на Дніпропетровщині пошкоджена дев’ятиповерхівка, а також будівлі та транспорт адміністративного закладу.
На місці виникла пожежа. Поранених і загиблих немає.
Ялинки до Різдва у Дніпрі: де встановлять
У Дніпрі до 25 грудня встановлять кілька міських ялинок: у парку імені Шевченка, у сквері "Прибережний" та у сквері імені Олександра Усачова на Лівому березі. Відкриють також фотозону на площі Успенській, розповів Суспільному секретар міськради Олександр Санжара.
За його словами, кошти на це з міського бюджету не виділятимуть.
У кімнаті гуртожитку в Кривому Розі знайшли мертвих тварин: що сталося
Тиждень тому в кімнаті одного з гуртожитків Кривого Рогу місцеві знайшли сімох мертвих тварин, а рештки ще одного кота виявили в каналізації. Як розповіла Суспільному консьєржка гуртожитку Олена Литвяк, це кімната 24-річної жінки, яка брала тварин на перетримку.
Мешканка гуртожитку Наталя Козакова каже: тиждень тому люди відчули сморід у коридорі та зайшли у кімнату жінки.
Дніпро здобув звання "Людяна громада"
Дніпро здобув звання "Людяна громада" від Асоціації міст України, повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Борис Філатов.
Ця відзнака пов`язана з найбільшою кількістю прийнятих перселенців. За словами Філатова, з 2014 року місто прийняло понад 30 тисяч переселенців із тимчасово окупованих Росією територій. Із початком повномасштабної війни до них додалось ще майже 160 тисяч.
Це майже шоста частина населення міста з майже мільйоном жителів, зазначив міський голова
На Дніпропетровщині встановили національний рекорд з петриківкою і транспортом
Майсри прикрасили петриківським розписом 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор. Рекорд присвятили українському війську.
З Кривого Рогу в Карпати курсуватиме прямий потяг
До Карпат з Кривого Рогу Укрзалізниця запускає прямий потяг. Квитки на нього вже доступні для купівлі. Поїзд №194/193 Кривий Ріг— Ясіня відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, прибуватиме до Ясіні о 10:06. В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.
У Дніпрі відкрилися ялинкові базари
У Дніпрі стартував продаж ялинок до Різдва. Один з ялинкових базарів розмістився біля торговельного центру на проспекті Гагаріна.
На продаж привезли так звані "наборні" ялинки, плетені з гілочок, і сосни. Вартість одного — від 200 до 5 тисяч гривень.
У Кривому Розі надійшло повідомленням про замінування будівлі суду
У Кривому Розі надійшло повідомлення про замінування будівлі Жовтневого районного суду. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця поліції Ангеліна Крадожон.
Нині триває перевірка.
Історія жительки Нікополя, яка стала військовою волонтеркою
5 грудня в Україні відзначають Міжнародний день волонтера. Жителька Нікополя на Дніпропетровщині Оксана Гайдук з 2014 року — військова волонтерка. Її чоловік загинув у 2017 році. Відтоді, розповіла жінка Суспільному, разом з іншими волонтерами та місцевими жителями збирає гроші, їжу та відвозить військовим на передову.
Припинення водопостачання у Дніпрі
Через протікання на водопроводі по вулиці Левка Лук'яненка, 25, припинили водопостачання по вулиці Левка Лук'яненка від вулиці Паторжинського до вулиці Архітектора Олега Петрова.
Також аварійні бригади проводять роботи за такими адресами:
- перехрестя вулиць П. Яцика/Яскрава, тому припинено водопостачання по вулиці П.Яцика, 2-6, вулиці Киснева, 4-6;
- вулиця Українська, 27 (с.Олександрівка), тому припинено водопостачання вулиць Українська та Дослідна цього населеного пункту.
Подачу води відновлять після завершення робіт, повідомляють на сайті міської ради Дніпра.
У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування двох навчальних закладів
Впродовж доби надійшло повідомлення про замінування ліцею №130 та гімназії №62 у Дніпрі, повідомили на сайті міської ради.
Обидва навчальні заклади обстежили, вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
Відновлення автомобільного руху на проспекті Яворнцького
О 20:00 годині 5 грудня у Дніпрі планують відкрити рух по проспекту Яворницького у бік залізничного вокзалу, повідомляють у департаменті транспорту міської ради Дніпра.
Рух був перекритий через ремонтні роботи трамвайного переїзду на проспекті Дмитра Яворницького – вулиці Михайла Грушевського.