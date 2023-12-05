Ялинки до Різдва у Дніпрі: де встановлять

У Дніпрі до 25 грудня встановлять кілька міських ялинок: у парку імені Шевченка, у сквері "Прибережний" та у сквері імені Олександра Усачова на Лівому березі. Відкриють також фотозону на площі Успенській, розповів Суспільному секретар міськради Олександр Санжара.

За його словами, кошти на це з міського бюджету не виділятимуть.