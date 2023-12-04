На Житомирщині розробили мобільну гру для навчання дітей правилам безпеки

В Житомирі презентували цифровий проєкт "Агент 112" — мобільну гру, яка розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Граючись, діти навчатимуться правилам безпеки життєдіяльності.

Про це Суспільному Житомир розповів інспектор відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ярослав Мельник.

За його словами, гру для гаджетів створили ДСНС України, університет "Житомирська політехніка" та благодійний фонд "Рятувальник Житомирщини". Проходячи різні рівні гри, діти будуть відпрацьовувати алгоритм дій при певних небезпечних ситуаціях, сказав Ярослав Мельник. Перший рівень гри це пожежа в квартирі.

"Головному герою, а це може бути як хлопчик, так і дівчинка, потрібно правильно мислити і вибратись з палаючої квартири живим і неушкодженим. Для цього треба дотримуватися певних правил пожежної безпеки. В планах в нас вже є напрацювання по другому рівні гри, це буде рівень мінної безпеки. Там головний герой, йдучи до школи, буде потрапляти в різні ситуації, які пов’язані із знаходженням вибухонебезпечного предмету", — розповів Ярослав Мельник.

Інспектор відділу ГУ ДСНС у Житомирській області Ярослав Мельник. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Ярослав Мельник презентує перший рівень гри. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Ярослав Мельник презентує перший рівень гри. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Перший рівень гри "Агент 112" — пожежна небезпека. Фото: ДСНС Житомирщини

Програма розрахована тільки для ОС Android. Ідею запропонувала ДСНС України. Реалізаторами, кодерами і аніматорами стали студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій університету "Житомирська політехніка". Гру студенти створили за місяць, сказала викладачка університету "Житомирська політехніка" Марина Граф.

"Працювало дві команди студентів. В одній — четверо, в другій — п’ятеро. Ми вибрали один проєкт, який буде розвиватися далі. Це комп’ютерна гра. Правила поведінки героя прописували представники ДСНС. Розроблялося завдання, і вже командою наших студентів розроблювався саме програмний продукт", — розповіла Марина Граф.

Викладачка університету "Житомирська політехніка" Марина Граф. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

За словами директора департаменту ДСНС України Олександра Чекригіна, Житомирщина є другою областю, де створили навчальну мобільну гру. Перша мобільна гра розроблена у Рівненській області, називається вона "Рятівничок".

"Житомирщина долучилася до цієї акції. Все, що пов’язано з навчанням, ми маємо розвиватися. Не лише диджиталізувати, а й робити новітні курси по навчанню дітей", — сказав Олександр Чекригін. За його словами, завантажити гру "Агент 112" можна буде з 2024 року.

Директор департаменту ДСНС України Олександр Чекригін. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube