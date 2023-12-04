НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Ризики відсутні: синоптик розповів про вплив погоди на вегетацію рослин на Черкащині
АГРОНОВИНИПОГОДАСільське господарствоРегіони

Ризики відсутні: синоптик розповів про вплив погоди на вегетацію рослин на Черкащині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Із похолоданням 17 листопада на Черкащині припинилася вегетація зимуючих культур. Наразі умов для її відновлення немає.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, період потепління був нетривалий і призвів лише до сходу снігу та відтавання ґрунту на більшості площ.

"Проте і ці процеси виявилися нетривалими. З посиленням морозів ґрунт знову мерзлий, а глибина промерзання не перевищує чотири сантиметри. Ризики для пошкодження рослин в зимовий період відсутні", — пояснив він.

Відтак, озимина хоч і слаборозвинена, проте продовжує перезимівлю цілком задовільно.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
&quot;Озимі в чудовому стані&quot;: результати посіву з нульовим обробітком ґрунту на Миколаївщині
"Озимі в чудовому стані": результати посіву з нульовим обробітком ґрунту на Миколаївщині
За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки
За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки
На Вінниччині зібрали урожай зернових культур
На Вінниччині зібрали урожай зернових культур
грецькі горіхи
Волоські горіхи на тернопільському ринку: ціни на лущені, цілі та фасовані
На початок