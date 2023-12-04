Із похолоданням 17 листопада на Черкащині припинилася вегетація зимуючих культур. Наразі умов для її відновлення немає.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, період потепління був нетривалий і призвів лише до сходу снігу та відтавання ґрунту на більшості площ.

"Проте і ці процеси виявилися нетривалими. З посиленням морозів ґрунт знову мерзлий, а глибина промерзання не перевищує чотири сантиметри. Ризики для пошкодження рослин в зимовий період відсутні", — пояснив він.

Відтак, озимина хоч і слаборозвинена, проте продовжує перезимівлю цілком задовільно.

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