У Чигирині на Черкащині проведуть фестиваль Святого Миколая. Традиційні розваги поєднають з доброчинною метою — хочуть підтримати українських захисників.
Організатори запрошують місцевих жителів та гостей на святкові заходи 9 грудня. Дійство відбуватиметься в центрі культури, дозвілля та спорту Чигирина, розповіла Суспільному директорка Центру культури, дозвілля та спорту Чигиринської міської ради Світлана Перевізник.
Не всеукраїнський, як раніше, фестиваль, а менший — місцевого значення планують провести організатори у Чигирині. Проводити традиційний великий фестиваль не стали, через воєнний стан, але невелике свято "для своїх" все ж взялися, розповіла Світлана Перевізник:
"Готуємося активно. Проведемо захід місцевого значення. Упродовж пʼяти років у нас був Всеукраїнський фестиваль святого Миколая у Чигирині. Він проходив у самій резиденції Богдана Хмельницького".
Заснувала фестиваль підприємиця Наталія Колодницька, потім передала його Чигиринській міській раді.
"На сьогодні ми відроджуємо його, тому що хочеться під час війни нашим діткам якусь радість подарувати", — додала директорка.
Фестиваль матиме благочинну місію — організатори збиратимуть гроші на допомогу Збройним Силам України. Подарунки для дітей підготували в Чигиринській міській раді, додала пані Світлана:
"Розуміємо, що основні кошти ідуть зараз на перемогу. Але хочемо зробити свято для дітей, аби їм було приємно".
У межах проведення фестивалю діти відвідають Миколая, а потім візьмуть участь в майстер-класі, де виготовлять різні обереги та напишуть листівки, які потім передадуть військовим.
Також організатори запланували проведення благодійного конкурсу поробок із природних матеріалів "Янголи перемоги". Виставлять вже готових янголів, а журі згодом визначить переможців.
Загадаймо Миколаю перемогу
В межах фестивалю запланували музичні розваги — під час музичного фестивалю "Загадаймо Миколаю перемогу" виступатимуть артисти будинків культури місцевих громад, учні шкіл та ліцеїв, місцеві аматори.
"Ми просили артистів, щоб вони колядками-щедрівками-віршами славили Миколая. Крім цього, театралізовані номери, танці присвятять ще й перемозі ".
"Коронована українка"
До всеукраїнського дня хустки, який відзначають 7 грудня, проведуть конкурс коронованої українки.
"У конкурсі візьмуть участь жінки з досвідом сімейного і дорослого життя. Не юні дівчата. Короною на голові буде вважатися вив'язана на голові українська хустка. Вперше ми його провели на пʼятому фестивалі Святого Миколая. У цьому році ми вирішили, що це буде доречно. Для участі в конкурсі "Коронована українка" обов'язково потрібно створити автентичний чи стилізований під автентичний образ українки. На голові має бути вив'язана хустка".
Це буде шостий по рахунку фест — усього провели п'ять.
"Була пауза в два роки карантину і потім повномасштабна війна. Три роки точно ми не робили його. У зв'язку з критичними подіями на планеті і в країні ми його не робили. За Миколая буде наш, чигиринський, Миколай. Напередодні, 6-го грудня, він зі свитою об'їде всі школи і вручить усім подарунки. Хто до нас приїде на святкування, ми ще не знаємо. Очікуємо на місцевих дітей, переселенців, можливо, хтось приїде. Приймемо усіх залюбки".
Щодо заходів безпеки — поруч із Центром культури, дозвілля та спорту є сховище.
"Нам дала дозвіл комісія обласної державної адміністрації. Дотримуємося усіх вимог сьогодення".
Миколай прийматиме малечу вранці з 10 години, а фестиваль відбудеться о 12-й. Хто захоче прийти до Миколая в резиденцію, довкола розвішають вказівники: куди прийти.
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