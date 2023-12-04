У Чигирині на Черкащині проведуть фестиваль Святого Миколая. Традиційні розваги поєднають з доброчинною метою — хочуть підтримати українських захисників.

Організатори запрошують місцевих жителів та гостей на святкові заходи 9 грудня. Дійство відбуватиметься в центрі культури, дозвілля та спорту Чигирина, розповіла Суспільному директорка Центру культури, дозвілля та спорту Чигиринської міської ради Світлана Перевізник.

Не всеукраїнський, як раніше, фестиваль, а менший — місцевого значення планують провести організатори у Чигирині. Проводити традиційний великий фестиваль не стали, через воєнний стан, але невелике свято "для своїх" все ж взялися, розповіла Світлана Перевізник:

"Готуємося активно. Проведемо захід місцевого значення. Упродовж пʼяти років у нас був Всеукраїнський фестиваль святого Миколая у Чигирині. Він проходив у самій резиденції Богдана Хмельницького".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Заснувала фестиваль підприємиця Наталія Колодницька, потім передала його Чигиринській міській раді.

"На сьогодні ми відроджуємо його, тому що хочеться під час війни нашим діткам якусь радість подарувати", — додала директорка.

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Фестиваль матиме благочинну місію — організатори збиратимуть гроші на допомогу Збройним Силам України. Подарунки для дітей підготували в Чигиринській міській раді, додала пані Світлана:

"Розуміємо, що основні кошти ідуть зараз на перемогу. Але хочемо зробити свято для дітей, аби їм було приємно".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

У межах проведення фестивалю діти відвідають Миколая, а потім візьмуть участь в майстер-класі, де виготовлять різні обереги та напишуть листівки, які потім передадуть військовим.

Також організатори запланували проведення благодійного конкурсу поробок із природних матеріалів "Янголи перемоги". Виставлять вже готових янголів, а журі згодом визначить переможців.

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Загадаймо Миколаю перемогу

В межах фестивалю запланували музичні розваги — під час музичного фестивалю "Загадаймо Миколаю перемогу" виступатимуть артисти будинків культури місцевих громад, учні шкіл та ліцеїв, місцеві аматори.

"Ми просили артистів, щоб вони колядками-щедрівками-віршами славили Миколая. Крім цього, театралізовані номери, танці присвятять ще й перемозі ".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

"Коронована українка"

До всеукраїнського дня хустки, який відзначають 7 грудня, проведуть конкурс коронованої українки.

"У конкурсі візьмуть участь жінки з досвідом сімейного і дорослого життя. Не юні дівчата. Короною на голові буде вважатися вив'язана на голові українська хустка. Вперше ми його провели на пʼятому фестивалі Святого Миколая. У цьому році ми вирішили, що це буде доречно. Для участі в конкурсі "Коронована українка" обов'язково потрібно створити автентичний чи стилізований під автентичний образ українки. На голові має бути вив'язана хустка".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Це буде шостий по рахунку фест — усього провели п'ять.

"Була пауза в два роки карантину і потім повномасштабна війна. Три роки точно ми не робили його. У зв'язку з критичними подіями на планеті і в країні ми його не робили. За Миколая буде наш, чигиринський, Миколай. Напередодні, 6-го грудня, він зі свитою об'їде всі школи і вручить усім подарунки. Хто до нас приїде на святкування, ми ще не знаємо. Очікуємо на місцевих дітей, переселенців, можливо, хтось приїде. Приймемо усіх залюбки".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Щодо заходів безпеки — поруч із Центром культури, дозвілля та спорту є сховище.

"Нам дала дозвіл комісія обласної державної адміністрації. Дотримуємося усіх вимог сьогодення".

Фестиваль святого Миколая у Чигирині, фото минулих років

Миколай прийматиме малечу вранці з 10 години, а фестиваль відбудеться о 12-й. Хто захоче прийти до Миколая в резиденцію, довкола розвішають вказівники: куди прийти.

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