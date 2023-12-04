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На Черкащині на ГРВІ захворіли понад п'ять тисяч людей за тиждень
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На Черкащині на ГРВІ захворіли понад п'ять тисяч людей за тиждень

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У Черкаській області, з 27 листопада по 3 грудня, на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 5 660 людей. Із них 2 886 — діти до 17 років.

Це на 6,4% перевищує епідпоріг захворюваності, Суспільному розповів головний державний санітарний лікар Черкащини Володимир Папач.

"Показник захворюваності на 6,4% вище епідемічного порога, розрахованого для області та на 9,4 % менше, ніж за попередній тиждень", — пояснив Володимир Папач.

За його словами, найвищі показники захворілих на ГРВІ, зокрема COVID-19 відзначались у Черкаському та Уманському районах.

"З 27 листопада по 3 грудня шпиталізували 341 людину, із них 188 діти до 17 років, що становить 55,1% серед ушпиталених. Найбільше ушпиталених дітей до чотирьох років", — розповів головний санітарний лікар.

Летальних випадків унаслідок ускладнень грипу не реєстрували.

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