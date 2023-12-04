Вдалося врятувати 3,5 тонни: у Дніпрі на Черкащині виявили мор риби

На Черкащині в акваторії Кременчуцького водосховища на Золотоніщині виявили мор риби. Врятувати вдалося 3,5 тонни молоді риби.

Там до прибережної зони підійшла велика кількість молоді риб, повідомили у пресслужбі Черкаського рибоохоронного патруля.

"Відшнурована ділянка та мілководдя на акваторії Кременчуцького водосховища поблизу села Васютинці Іркліївської тергромади, Золотоніського району утворилася в результаті спрацювання води в Кременчуцькому водосховищі", — розповіли в пресслужбі.

Аби не допустити масової загибелі риби від задухи та аби крига не придавила рибу на місці події декілька днів проводили роботи з порятунку риби:

"Працівники відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» спільно з працівниками рибодобувної організації СТОВ «Дніпро» декілька днів проводили рибницько-меліоративні заходи. Вдалося врятувати 3,5 тонни молоді риби виду верховод, окунь, плітка, плоскирка, сом".

Колаж Суспільне / фото Черкаський рибоохоронний патруль

Врятовану рибу випустили в акваторію Кременчуцького водосховища. Утім усю рибу врятувати не вдалося, додали в пресслужбі.

"Наразі проводиться підрахунок кількості загиблих водних біоресурсів. У разі виявлення фактів заморних явищ просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» відомства: (063) 896-65-93, (0472) 31-02-76", — додали в рибпатрулі.

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