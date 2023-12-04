Сьогодні, 6 грудня, православні українці відзначають День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Нові дати святкувань затвердили на законодавчому рівні цьогоріч 1 вересня.

За словами протоієрея, військового капелана Віктора Ткача (ПЦУ), українці повертаються до історичних дат. Також, на його думку, тепер не буде плутанини щодо "нового" чи "старого" стилю:

"Адже до революції, до того, як прийшли комуністи, ми святкували День Святого Миколая 6 грудня, а Різдво — 25 грудня... Тепер не буде Старий Новий рік чи Новий рік. Адже люди, які дотримуються Різдвяного посту, не могли гарно відсвяткувати дату нового року, тому, що якраз припадав Різдвяний піст".

Віктор Ткач, запорізький військовий капелан. Фото: Facebook/ Віктор Ткач

За словами історика Ігоря Саламахи, у світі 90% православних відзначають церковні свята за новоюліанським календарем:

“Ці традиції, що ми мали, були саме у Московської церкви, тому що, наприклад, навіть, в Радянському Союзі в 1926 році, Різдво було 25 грудня. Але потім церкву заборонили, а Сталін її відродив, щоб впливати на населення, от та Церква відроджена Московська з кінця 40-х років вони приймають рішення святкувати за юліанським календарем, тобто, щоб бути окремо від Європи”, — розповідає Ігор Саламаха.

Ігор Саламаха, історик. Фото: Суспільне Запоріжжя

Історик зазначає, що новоюліанський календар на відміну від юліанського, не "відстає" на 13 днів від свят від календарів, від Пасхи”.

“В 1923 році відбувся Всеправославний собор на якому було прийнято рішення, що всі православні церкви повинні перейти на новоюліанський календар, щоб прибрати оцю помилку в 13 днів староюліанського календаря", — зазначив науковець.

Що відомо про Новоюліанський календар

Новоюліанський календар — вдосконалена форма юліанського календаря, заснована на циклічному обертанні Землі навколо Сонця; тривалість року становить 365,242222 діб; містить 218 високосних років на 900 років. Календар розроблений сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем 1923 року.

Новоюліанський календар використовує 10 з 16 автокефальних східних православних церков, зокрема Православна церква України з 1 вересня 2023 року.

Що відомо про перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України. Відповідний документ парламент ухвалив 14 липня.

Про те що закон підписаний президентом, йдеться у картці законопроєкту №9431.

Депутати ухвалили такі зміни:

25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);

15 липня — День Української Державності (замість 28 липня);

1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

У пояснювальній записці наголошували, що змінити дати потрібно, щоб "відмовитися від російської спадщини".

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