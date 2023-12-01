Шестеро піротехніків з Полтавщини навчаються використовувати машину для розмінування територій. Механізм обласному управлінню ДСНС передала Азербайджанська Республіка.

Про це Суспільному розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

Машину в Україну надіслали із Азербайджану. Суспільне Полтава

"Вона переміщується на траках. Далі найголовніша частина – це роторна установка, яка завдяки ціпкам і молоткам перебиває ґрунт, чим призводить до детонації вибухові пристрої", — говорить заступник начальника групи механізованого розмінування Володимир Савченко.

Володимир Савченко показує машину, за допомогою якої розміновуватимуть території.

Машина для розмінування територій. Суспільне Полтава

"За допомогою цієї машини ми виконуємо механізоване розмінування. Потім ми будемо розміновувати деокуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. Це пульт дистанційного керування, яким ми можемо дистанційно керувати цією машиною. Оператор пульта може перебувати на відстані до 2 тисяч метрів, тобто це безпека для життя наших співробітників". — каже заступник начальника групи механізованого розмінування Володимир Савченко.

За допомогою спеціальної машини піротехніки виконують розмінування. Суспільне Полтава

"Механізм надійшов нам від Азербайджану. Також приїхали фахівці заводу-виробника, які навчають наших піротехніків, які будуть на ньому працювати, як правильно працювати, як правильно його обслуговувати. Вони привезли механізм, багато запчастин, щоб хлопці могли за необхідності використовувати їх", — говорить речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

Машина для розмінування має гусеничний хід. Суспільне Полтава

Машина розрахована на знешкодження протипіхотних мін. Працює вона на дизельному пальному.

"У Донецькій області ми були, але без машини. Це перша машина, яка зараз є у нас в області. Актуальність, звісно, є. Це ж людські життя. Ми не піддаємо ризикові наших саперів. Машина проходить, знаходить, ми знаємо, що там є вибухові пристрої і далі відпрацьовуємо", — розповідає заступник начальника групи механізованого розмінування Володимир Савченко.

Пульт управління машиною. Суспільне Полтава

За словами Володимира, навчання триватиме до 7 грудня. Наприкінці вони мають скласти іспит та отримати сертифікат.

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