35-річний Тімур Аманов зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині, активно волонтерить від початку повномасшабного вторгнення. У березні 2022 року він один з перших поїхав з гуманітарною допомогою до майже оточеного Чернігова. Наразі Тімур з іншими волонтерами започаткував акцію" Народне ППО", де люди збирають кошти для підсилення ППО.
Про свою волонтерську діяльність Тімур Аманов розповів Суспільне Хмельницький.
35-річний Тімур Аманов родом зі Старокостянтинова. Від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить.
"Моя перша поїздка з гуманітарною допомогою відбулася у березні 2022 року. Вийшло так, що я поїхав у першій колоні з гуманітарною допомогою , яка заїхала в Чернігів. Тоді місто знаходилося майже в оточенні, але була невеличка "дорога життя". Але вона обстрілювалась. Ми закупились на Волині, завантажили мою "газельку" та поїхали до Чернігова", — ділиться спогадами Тімур.
Після цього були поїздки в напівзруйновану Охтирку, на Запоріжжя, в Херсонську область та на Донбас.
"Возив допомогу бойовим бригадам на Донбас, зокрема, 128 окремій гірсько-штурмовій. В її складі був створений батальйон з Хмельниччини. Тому я часто навідував наших хлопців там. Передавав автівки, біноклі, тепловізори та іншу допомогу", — розповідає чоловік.
Завдяки львівським волонтерам з громадської організації "Академічний простір" вдавалося передавати військовим на передову провізію, медичні препарати, військове спорядження, каримати та різні побутові речі, каже Тімур Аманов.
"Саме на Донецькому напрямку я отримав статус "бойового волонтера". Тобто такого, хто перебував у зоні бойових дій. Адже батальйон, до якого я їздив з гумдопомогою, тоді перебував у Бахмуті", — говорить чоловік.
Нещодавно Тімур Аманов разом з іншими волонтерами започаткували акцію "Народне ППО". На телеграм-каналі Старокостянтинова провели збори коштів для підсилення ППО.
"До нас звернулась одна з бригад Старокостянтинова, щоб ми допомогли їм підсилити наше ППО. Нас попросили надати автівки, установки для кулеметів та два прожектори. Тому ми оголосили збори і за два тижні зібрали 240 тисяч гривень. Ця допомога йшла від народу, тому і акція носить назву "Народне ППО", — зізнається Тімур.
Далі в планах, каже чоловік, залучати волонтерів з інших великих міст нашої області —Хмельницького, Славути, Кам'янця-Подільського, Шепетівки, Ізяслава — аби вони продовжили цю акцію.
"Наші люди об'єдналися в один кулак, щоб убезпечити своє місто. Тому закликаємо інші регіони області та України перейняти естафету акції "Народне ППО" та залучати людей допомагати у підсиленні ППО в їх містах", — додав Тімур Аманов.
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