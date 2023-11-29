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"Люди об'єднались в один кулак, щоб допомогти нашим оборонцям". Волонтер з Хмельниччини започаткував акцію "Народне ППО"
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"Люди об'єднались в один кулак, щоб допомогти нашим оборонцям". Волонтер з Хмельниччини започаткував акцію "Народне ППО"

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&quot;Люди об'єднались в один кулак, щоб допомогти нашим оборонцям&quot;. Волонтер з Хмельниччини започаткував акцію &quot;Народне ППО&quot;
Бойовий волонтер Тімур Аманов на Херсонському та Донецькому напрямках, 2022-2023 роки. Фото з архіву автора.

35-річний Тімур Аманов зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині, активно волонтерить від початку повномасшабного вторгнення. У березні 2022 року він один з перших поїхав з гуманітарною допомогою до майже оточеного Чернігова. Наразі Тімур з іншими волонтерами започаткував акцію" Народне ППО", де люди збирають кошти для підсилення ППО.

Про свою волонтерську діяльність Тімур Аманов розповів Суспільне Хмельницький.

35-річний Тімур Аманов родом зі Старокостянтинова. Від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить.

"Моя перша поїздка з гуманітарною допомогою відбулася у березні 2022 року. Вийшло так, що я поїхав у першій колоні з гуманітарною допомогою , яка заїхала в Чернігів. Тоді місто знаходилося майже в оточенні, але була невеличка "дорога життя". Але вона обстрілювалась. Ми закупились на Волині, завантажили мою "газельку" та поїхали до Чернігова", — ділиться спогадами Тімур.

Зруйновані будівлі Чернігівщини, березень 2023. Фото: Тімура Аманова
Зруйновані будівлі Чернігівщини, березень 2023. Фото: Тімура Аманова.

Після цього були поїздки в напівзруйновану Охтирку, на Запоріжжя, в Херсонську область та на Донбас.

"Возив допомогу бойовим бригадам на Донбас, зокрема, 128 окремій гірсько-штурмовій. В її складі був створений батальйон з Хмельниччини. Тому я часто навідував наших хлопців там. Передавав автівки, біноклі, тепловізори та іншу допомогу", — розповідає чоловік.

Завдяки львівським волонтерам з громадської організації "Академічний простір" вдавалося передавати військовим на передову провізію, медичні препарати, військове спорядження, каримати та різні побутові речі, каже Тімур Аманов.

Гуманітарна допомога, яку возив волонтер Тімур Аманов, березень 2022. Фото з архіву автора.
Гуманітарна допомога, яку возив волонтер Тімур Аманов, березень 2022. Фото з архіву автора.

"Саме на Донецькому напрямку я отримав статус "бойового волонтера". Тобто такого, хто перебував у зоні бойових дій. Адже батальйон, до якого я їздив з гумдопомогою, тоді перебував у Бахмуті", — говорить чоловік.

Нещодавно Тімур Аманов разом з іншими волонтерами започаткували акцію "Народне ППО". На телеграм-каналі Старокостянтинова провели збори коштів для підсилення ППО.

"До нас звернулась одна з бригад Старокостянтинова, щоб ми допомогли їм підсилити наше ППО. Нас попросили надати автівки, установки для кулеметів та два прожектори. Тому ми оголосили збори і за два тижні зібрали 240 тисяч гривень. Ця допомога йшла від народу, тому і акція носить назву "Народне ППО", — зізнається Тімур.

Далі в планах, каже чоловік, залучати волонтерів з інших великих міст нашої області —Хмельницького, Славути, Кам'янця-Подільського, Шепетівки, Ізяслава — аби вони продовжили цю акцію.

"Наші люди об'єдналися в один кулак, щоб убезпечити своє місто. Тому закликаємо інші регіони області та України перейняти естафету акції "Народне ППО" та залучати людей допомагати у підсиленні ППО в їх містах", — додав Тімур Аманов.

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