Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" із бюджету міста виділили 51 млн гривень, щоб виплатити за судовим позовом.

Відповідні зміни до бюджету Одеси на 2023 рік внесли на сесії 29 листопада. Рішення на сайті міськради опублікували 6 грудня.

КП "ТмО" має заплатити 51 064 611 гривень за рішенням Верховного суду від 20 липня. Справа стосується субвенції, яку підприємство отримало у 2012 році на компенсацію різниці в тарифах. Аудиторська служба при перевірці у 2015 році зауважила нецільове використання коштів.

Комунальники наполягали, що субвенцію тоді використали правильно, на підтвердження до суду надали лист від тодішнього Міністерства регіонального розвитку. Але справу програли.

У вересні на засіданні бюджетної комісії директорка КП Ганна Позднякова повідомила, що у підприємства немає власних коштів для виплати по цьому рішенню. А якщо не заплатити — то рахунки ТмО заблокують, а також доведеться платити виконавчий збір, який становить 10% від загального боргу.

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