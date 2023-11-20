Кабінет міністрів України виділив Запорізькій обласній державній адміністрації 31 млн 704 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31 млн 704 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд", — повідомив він.

Раніше Суспільне повідомляло, що 30 листопада, президент України Володимир Зеленський проводив оперативну нараду з військовими на Запоріжжі, а також загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікації України на всіх напрямках.

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