У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині, які поширюють російські Telegram-канали.
Про це повідомили на сайті ЦПД.
За інформацією ЦПД, у російських Telegram-каналах поширюється інформація про те, що нібито за розпорядженням Сумської ОВА буде проведена мобілізація студентів технічних спеціальностей.
У ЦПД повідомляють, що у Сумській ОВА такого документа не розробляли, бо він би суперечив законодавству України. Усі заходи, повʼязані з мобілізацією, проводяться в рамках закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Такі фейки розповсюджуються, аби дискредитувати обласну владу та викликати невдоволення населення, зазначили у Центрі протидії дезінформації.
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