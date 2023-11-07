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Центр протидії дезінформації: повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині — фейк
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Центр протидії дезінформації: повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині — фейк

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У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині, які поширюють російські Telegram-канали.

Про це повідомили на сайті ЦПД.

За інформацією ЦПД, у російських Telegram-каналах поширюється інформація про те, що нібито за розпорядженням Сумської ОВА буде проведена мобілізація студентів технічних спеціальностей.

У ЦПД повідомляють, що у Сумській ОВА такого документа не розробляли, бо він би суперечив законодавству України. Усі заходи, повʼязані з мобілізацією, проводяться в рамках закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Такі фейки розповсюджуються, аби дискредитувати обласну владу та викликати невдоволення населення, зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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