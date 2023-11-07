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Війська РФ вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. Поранена жінка, пошкоджено майже три десятки осель
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Війська РФ вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. Поранена жінка, пошкоджено майже три десятки осель

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обстріл Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя, 7 листопада 2023 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Протягом 7 листопада війська РФ завдали по Нікопольському району Дніпропетровщини ударів з артилерії та трьома дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі поранено 31-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.У місті пошкоджено 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач та п`ять сонячних панелей.

Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

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