Протягом 7 листопада війська РФ завдали по Нікопольському району Дніпропетровщини ударів з артилерії та трьома дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі поранено 31-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.У місті пошкоджено 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач та п`ять сонячних панелей.

Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

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